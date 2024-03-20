再見枕邊人劇透第18集｜黃智雯張曦雯互摑　羅天宇發現新秘密

《再見·枕邊人》上集（第17集）劇情劇透，志騫被雷聲嚇怕，黃智雯藉遊戲安撫他，兩母子關係急速升溫。黃智雯不忘住進馬德鐘家之目的，要打開馬德鐘夾萬查出其秘密。張曦雯因黃智雯的搬入而醋意大發，與黃智雯口角，馬德鐘覺得張曦雯不復過往大方，二人產生矛盾。張曦雯認為Coco是影響自己與馬德鐘感情的罪魁，決定不讓她好過。羅天宇接近黃智雯是為了調查周小敏的死因，懷疑黃智雯憶起的染血女人就是小敏。黃智雯偷偷在馬德鐘房間安裝攝像鏡頭，馬德鐘進房之際，黃智雯突然吻向馬德鐘……

黃智雯成功融入家中。（劇集截圖）

張曦雯好唔鍾意。（劇集截圖）

兩人關係好好。（劇集截圖）

張曦雯要出手了。（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新一集（第18集）劇情劇透，黃智雯主動吻向馬德鐘，令馬德鐘覺得她有些古怪。黃智雯悄悄將二人接吻的片段藏好，隱瞞羅天宇。羅天宇到馬德鐘家胡鬧惹事，趁亂探取夾萬密碼資訊。就着兒子Bosco的病情，Coco要找其生父，張曦雯出現打發她離開。Coco向羅天宇道出Bosco生父的秘密，羅天宇決心要討回公道。羅天宇偶然發現馬德鐘與張曦雯早於黃智雯失蹤前已相識，以及看到黃智雯與馬德鐘的接吻片段，醋意大起，將證據發送至兩女……張曦雯約黃智雯對質，二人互摑指責，不歡而散……

羅天宇上門扮晒嘢。（劇集截圖）

羅天宇睇到條片。（劇集截圖）

黃智雯好融入。（劇集截圖）

兩女互摑。（劇集截圖）