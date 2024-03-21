再見枕邊人劇透第19集｜黃智雯記起馬德鐘拎兇器? 張曦雯服藥自殺

《再見·枕邊人》上集（第18集）劇情劇透，黃智雯主動吻向馬德鐘，令馬德鐘覺得她有些古怪。黃智雯悄悄將二人接吻的片段藏好，隱瞞羅天宇。羅天宇到馬德鐘家胡鬧惹事，趁亂探取夾萬密碼資訊。就着兒子Bosco的病情，Coco要找其生父，張曦雯出現打發她離開。Coco向羅天宇道出Bosco生父的秘密，羅天宇決心要討回公道。羅天宇偶然發現馬德鐘與張曦雯早於黃智雯失蹤前已相識，以及看到黃智雯與馬德鐘的接吻片段，醋意大起，將證據發送至兩女……張曦雯約黃智雯對質，二人互摑指責，不歡而散……

羅天宇上門扮晒嘢。（劇集截圖）

羅天宇睇到條片。（劇集截圖）

黃智雯好融入。（劇集截圖）

兩女互摑。（劇集截圖）

兩女互摑。（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新一集（第19集）劇情劇透，馬德鐘被羅天宇通知黃智雯將搬回律師樓，猜疑與張曦雯有關。黃智雯怒斥羅天宇所為，承認已喜歡馬德鐘，二人不歡而散。教堂要維修，馬德鐘說服張曦雯將婚禮推後，張曦雯覺得只是藉口，極度不安。黃智雯與羅天宇和好如初，合力幫助Coco，張曦雯以保密協議威脅Coco，母子面臨分離……張曦雯拿出馬德鐘和黃智雯接吻的片段質問馬德鐘，二人不歡而散。黃智雯不慎倒地撞傷頭，閃回記憶，竟見自己頭破血流，馬德鐘手持某物的兇狠樣子！

兩人終究忍唔住。（劇集截圖）

張曦雯好傷心。（劇集截圖）

服藥自殺。（劇集截圖）

服藥自殺。（劇集截圖）