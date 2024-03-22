再見枕邊人劇透第20集｜黃智雯懷疑馬德鐘　但最恐佈之人已在身邊

《再見·枕邊人》上集（第19集）劇情劇透，馬德鐘被羅天宇通知黃智雯將搬回律師樓，猜疑與張曦雯有關。黃智雯怒斥羅天宇所為，承認已喜歡馬德鐘，二人不歡而散。教堂要維修，馬德鐘說服張曦雯將婚禮推後，張曦雯覺得只是藉口，極度不安。黃智雯與羅天宇和好如初，合力幫助Coco，張曦雯以保密協議威脅Coco，母子面臨分離……張曦雯拿出馬德鐘和黃智雯接吻的片段質問馬德鐘，二人不歡而散。黃智雯不慎倒地撞傷頭，閃回記憶，竟見自己頭破血流，馬德鐘手持某物的兇狠樣子！

兩人終究忍唔住。（劇集截圖）

張曦雯好傷心。（劇集截圖）

服藥自殺。（劇集截圖）

服藥自殺。（劇集截圖）

服藥自殺。（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新一集（第20集）劇情劇透，黃智雯溜進馬德鐘家試圖打開夾萬，馬德鐘主動展示夾萬內物品。志騫的生日派對上，羅天宇請來黃智雯的好友尹詩沛；志騫歡喜，喚黃智雯做媽媽，張曦雯覺得地位已被搶去。黃智雯遇老鼠感驚嚇，羅天宇英雄救美，向黃智雯暗示愛慕之情，黃智雯未能反應過來。尹詩沛提到晴天曾交付一支指紋USB，黃智雯直覺乃可喚回其記憶的重要證物。張曦雯使計令張國強心儀的準媳婦名聲敗壞，名門聯姻取消，鄭俊弘感激張曦雯。黃智雯偷聽到馬德鐘與徐榮的爭執，得悉七年前馬德鐘欠債原因……

究竟關唔關馬德鐘事？（劇集截圖）

究竟關唔關馬德鐘事？（劇集截圖）

究竟關唔關馬德鐘事？（劇集截圖）

定全部都係羅天宇所為？（劇集截圖）

定全部都係羅天宇所為？（劇集截圖）