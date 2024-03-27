再見枕邊人劇透第23集｜黃智雯又俾車撞　馬德鐘身敗名裂

《再見·枕邊人》上集（第22集）劇情劇透，黃智雯被車撞倒受傷入院，尹詩沛的丈夫周志康邀請黃智雯到其家暫住，馬德鐘早已利誘周志康，讓他監視黃智雯。周志康更替馬德鐘偷取了黃智雯的USB手指，發現黃智雯得悉區明妙與凌氏父子似有交集。尹詩沛做和事老，拉攏黃智雯和羅天宇，可黃智雯並不領情，更當眾摑了羅天宇一巴！張國強知道鄭俊弘未能解決七年前的麻煩，鄭俊弘害怕張國強知道秘密後的反應，便找張曦雯商議。黃智雯終於通宵完成新聞稿，並向馬德鐘匯報，馬德鐘萬料不到自己會成為黃智雯筆下的 男主角，徐榮更因此與馬德鐘兄弟決裂……

《再見·枕邊人》最新一集（第23集）劇情劇透，黃智雯發現周志康家暴尹詩沛，勸尹詩沛離開周志康。黃智雯認定馬德鐘就是當年真兇，決意復仇。馬德鐘擔心張國強會報復，為免傷及志騫，決定送志騫赴美暫避。有蒙面人故意開車想撞向黃智雯，志騫因此受傷，志騫還認出行兇者……馬德鐘與徐榮決裂，徐榮卻發現馬德鐘一直暗中照顧其女兒魯佩珈，終原諒馬德鐘。張國強決定退股心聲，馬德鐘飽受壓力，打算放棄心聲。馬德鐘決意為張曦雯振作，找方法拯救垂危的事業，怎料黃智雯竟公開控訴馬德鐘就是導致她失蹤七年之人！

偷咗佢隻USB。（劇集截圖）

偷咗佢隻USB。（劇集截圖）

黃智雯認定馬德鐘係兇手。（劇集截圖）

張曦雯好掙扎。（劇集截圖）

黃智雯又俾車撞。（劇集截圖）