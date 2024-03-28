再見枕邊人劇透第24集｜區明妙空姐服亮麗現身　張曦雯BB有危險？

《再見·枕邊人》最新一集（第24集）劇情劇透，黃智雯發現周志康家暴尹詩沛，勸尹詩沛離開周志康。黃智雯認定馬德鐘就是當年真兇，決意復仇。馬德鐘擔心張國強會報復，為免傷及志騫，決定送志騫赴美暫避。有蒙面人故意開車想撞向黃智雯，志騫因此受傷，志騫還認出行兇者……馬德鐘與徐榮決裂，徐榮卻發現馬德鐘一直暗中照顧其女兒魯佩珈，終原諒馬德鐘。張國強決定退股心聲，馬德鐘飽受壓力，打算放棄心聲。馬德鐘決意為張曦雯振作，找方法拯救垂危的事業，怎料黃智雯竟公開控訴馬德鐘就是導致她失蹤七年之人！

偷咗佢隻USB。（劇集截圖）

偷咗佢隻USB。（劇集截圖）

黃智雯認定馬德鐘係兇手。（劇集截圖）

張曦雯好掙扎。（劇集截圖）

黃智雯又俾車撞。（劇集截圖）

黃智雯又俾車撞。（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新一集（第24集）劇情劇透，黃智雯的指控令馬德鐘陷入四面楚歌，心聲的聲譽也受影響，馬德鐘決定暫緩事業，張曦雯怨恨黃智雯。羅天宇打算揭發凌氏與當年某工業意外有關，卻被張國強使計脫身，羅天宇憤恨，更下決心要查出區明妙之死與凌氏父子的關係。黃智雯向羅天宇憶述與區明妙的往事；羅天宇和黃智雯在迷你倉找到區明妙一案的證據，卻遭人搶走……馬德鐘找黃智雯解釋要擄走她的人不是自己，並提醒失蹤之謎未解，黃智雯仍有危險，但黃智雯不領情。張曦雯突然腹痛，檢查後發現……

希望張國強放過馬德鐘。（劇集截圖）

張曦雯BB有危險？（劇集截圖）

區明妙空姐服。（劇集截圖）

重要證明被搶走。（劇集截圖）