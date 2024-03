王雙駿音樂會｜Jer打頭陣　王雙駿謝Jeremy粉絲舉牌：好似我Fans

由【電笠】主辦、殿堂級音樂製作人王雙駿(Carl叔)首個音樂會《王雙駿HATS ON 音樂會 While the Music Lasts》今晚(9日)在香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行,事前已公布今次演出單位有謝霆鋒、麥浚龍、柳應廷、李駿傑、吳林峰及& The Duo Band等。王雙駿(Carl叔叔)在行內與多位歌手歷年來合作無間,方皓玟、Rubberband的6號、傅珮嘉等現身睇Show。

音樂會以Carl “dafreak” Wong 介紹王雙駿登場,而他除了是音樂總監,亦負責彈Bass。(葉志明攝)

音樂會約於7點40開場,先介紹一眾樂隊以及王雙駿隆重登場,第一章節為《NEW AGE》,先由MIRROR的柳應廷(Jer)打頭陣,他前一晚已在社交平台揚言:「聽日會幫你炸爆個台佢🤘🏻」而Jer一上台已唱出超高難度的《狂人日記》、《砂之器》、《人類群星閃耀時》,今次是Jer首次將三部曲順住唱,之後他說:「好想喺呢度藉呢個台多謝Carl叔叔,我出道到而家嘅歌都係佢幫我監製,畀啲掌聲佢,因為Carl叔係一個好似爸爸咁樣嘅角色,一路以嚟睇住我成長,畀咗好多意見我,無論音樂上面定點,佢都畀咗好多好好嘅意見我點樣去行,我嘅音樂如果冇Carl叔喺度,係建立唔到阿Jer呢個人,所以真係好多謝Carl叔,亦好放任畀我玩我鍾意嘅音樂,所以今日好榮幸來到呢個台上面為佢表演。」

柳應廷(Jer)是首位登場的歌手,接連唱出《狂人日記》、《砂之器》、《人類群星閃耀時》三部曲。(葉志明攝)

柳應廷說若沒有王雙駿,根本不會有阿Jer這個人。(葉志明攝)

第二位歌手同樣是MIRROR成員李駿傑(Jeremy),他唱完《半》和《You First》後感謝Carl叔叔:「好開心可以做到Carl叔叔嘅嘉賓,因為佢係我solo嘅監製,去到今年已經係第三年,一路以嚟其實Carl叔叔都畀咗好多input、信心我,因為我真係一個好冇信心嘅人,每一次錄音佢一定畀到100%嘅信心我,所以好多謝佢!」

李駿傑(Jeremy)為第二位嘉賓,他獲王雙駿大讚努力。(葉志明攝)

而Carl叔叔此時卻笑說反而要多謝Jeremy,因為他的粉絲舉住「駿」字燈牌,好像為自己打氣:「我而家好似見到有好多我嘅fans,有好多『駿』字喺度,每次同你做演出嘅時候可以自High。」他說這年頭很少有Jeremy那樣努力為實踐夢想追夢的年青人,「佢120%嘅力量都係擺晒落去佢想做嘅嘢度,所以作為一個監製,呢啲係好筍㗎,唔會話係咁踢佢都唔郁,佢令我都覺得要努力啲先得,佢係一個好好嘅動力,所以我都要多謝返佢!」然後Jeremy更驚喜唱出王雙駿作曲、編曲、監製,容祖兒原唱的桃色冒險。