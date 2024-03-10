亞洲超星團｜冼靖峰向丁子朗報告進度勁有愛　黃奕斌發燒體力減半

由TVB與優酷合辦的選秀節目《亞洲超星團》昨日（9日）於澳門舉行「成團之夜」總決賽，從18強中選9位成團出道，賽果如下：第一名奧利 、第二名李權哲、第三名冼靖峰 、第四名江信熹、第五名梁詩煜、第六名白子奕 、第七名文佐匡、第八名黃奕斌和第九名陳梁。總經理曾志偉亦正式宣布團名為「Loong 9」，希望用來去象徵一飛沖天的意思。

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「Loong 9」的9位成員總決賽過後接受傳媒訪問，他們被問到成團後會否選一個隊長出來時，李權哲就代表回答是必須的：「我覺得一個隊部裡面的隊長是非常重要的，這個是在我們之後私下的時候就會決定這個隊長是誰，是一個很重要的事件。」李權哲說到他們一定不會為了爭隊長這個位置而加架。被問到覺得「Loong 9」這個名字的感覺是怎樣，冼靖峰就覺得龍是群龍之首：「我覺得呢個名係代表咗我哋啦，9個人啦首先，咁另外一樣嘢就係我覺得龍係十二個生肖入面係一個好有意思，好有意義嘅一個生肖。」被問到會否覺得團名「老土」時，他續說：「我又冇諗咁多，因為我覺得最緊要係我哋角度去睇無論我哋9個人都好，都係想去做好每一個舞台，所以名只係一個安畀我哋嘅title，只要我哋做好每一個舞台，觀眾係會睇得出。」

「Loong 9」的9位成員總決賽過後接受傳媒訪問。（陳順禎 攝)

對於比賽的表現他們滿不滿意，白子奕覺得滿意，因為歌裡面的能量有傳遞出去：「我覺得我們那首能量的歌，有發揮到最大，我覺得我們的能量有傳遞到大家。」奧利亦很滿意表現：「可能在副歌裡有一個地方稍為忘了一下動作，但其實很快就反應過來了，稍為有一點可惜，下來的時候也挺自責的。」聽到這，旁邊的李權哲就立即安慰他說：「事情總有遺憾，下次做得更好。」

白子奕覺得滿意。（陳順禎 攝)

在比賽時分了兩組來作賽，A組有人受了傷，文佐匡說受傷的人是黃輝雄：「因為完咗我哋落嗰個樓梯佢唔小心kick到，根住佢本身個膝頭已經有傷口，所以佢咁啱撞到就係佢個傷口，落返去之後佢個傷口有好多血。」最後需要人扶著下台處理傷口，至於被問到會否因為之前已經受傷而影響表現時，文佐匡則指他練習時仍然與常人無異，一樣的練習，但一定會有一點點受到影響。

文佐匡說受傷的人是黃輝雄。（陳順禎 攝)

文佐匡指他練習時仍然與常人無異，一樣的練習，但一定會有一點點受到影響。（陳順禎 攝)

「Loong 9」的有些成員如李權哲、江信熹及梁詩煜等人都有另外一個團體，他們被問到之後會兩團同時並行還是等「Loong 9」完結後再回到原來的團體時，江信熹就說：「其實我同詩煜都有個團叫boyhood嘅，反正我哋聽公司嘅安排，（現在就要到北京集訓，會不會有影響？）其實我覺得暫昤冇影響嘅，因為我哋平時都習慣咗每日都有行程嘅生活。」更透露boyhood的新歌一早已經準備好，已經練習完了，他表示應該問題不太，到時候會再看看兩個團體的活動會不會碰起一起。

「Loong 9」的有些成員如李權哲、江信熹及梁詩煜等人都有另外一個團體。（陳順禎 攝)

江信熹覺得要聽公司的安排。（陳順禎 攝)

他們被問到有沒有一個兄弟進不了團就覺得很可惜的，李權哲則表示是郭殿甲：「他是一個跳舞特別好的孩子，跟他玩得很來，還一起染了紅色頭髮，然後他這次沒有出道覺得可惜吧。」

李權哲表示是郭殿甲沒出點有點可惜。（陳順禎 攝)

他們之前一起在備戰有不少的壓力，當比賽完結後，他們什麼想第一時間做的，黃奕斌就表示想好好睡一覺：「因為上台嘅時候自己發緊燒，但係我唔希望係台度講嘅原因係因為我唔希望呢樣嘢影響到觀眾或者製作人們對我嘅睇法。」他在台上表演時很忘我，連自己不舒服都可以拋緒腦後，只是因為生病而體能上有點吃力。

黃奕斌覺得體能上有點吃不消。（陳順禎 攝)

他們之前一起在備戰有不少的壓力，當比賽完結後。（陳順禎 攝)

冼靖峰被問到好友丁子朗早前在社交平台為他打氣，他有否向他報捷時，他開心的表示丁子朗每天都有傳信息絡他：「其實佢每一日都會問我個進度係點啦，我都同佢講話今日差2個Steps，跟住聽日同佢講差1個Steps啫，跟住再過多一日就同佢講我跳到啦。所以佢都好清楚我成個進程啦，咁但係今日真係有呢個成績，同埋其實係宣布之前佢都send咗好多message畀我，話佢睇緊架，我知道你一定得㗎，畀啲信心自己。」冼靖峰感謝表示在這個節目中認識到他很開心，更透露一下台就收到丁子朗的恭賀信息：「掂啦，掂啦，你終於都掂啦。」更說在內地排練這3個星期他都好像報告進度一樣，他們雖然同公司，但比賽前二人是互不相識，但後來一認識就變了好兄弟時，冼靖峰都很感恩遇上了丁子朗。

冼靖峰同丁子朗感情好好到。(陳順禎 攝)

丁子朗想邀請冼靖峰合作。(陳順禎 攝)

陳梁是以第9名進入「Loong 9」並成功出道，他被問到當時的心情會否很緊張，他表示：「其實當時是挺緊要的會擔心自己可能到這就結束了，沒有辦法進入前9，然後沒有辦法跟大家一起出道。」他之前在頭3次公演時，都是在中間的位置，但今次一直都沒有宣布他的名字時就覺得很緊張，覺得自己很危險：「那個時候我就想過，如果我出不了道我要怎麼辦？我要幹什麼？我要去哪我要做什麼？我要回家休會一段時間，但還好在最後的時候，在天天和我出來的時候，我很感謝就是大家選擇了我。」陳梁打敗趙天翼順利獲得第9名出道，他則覺得以趙天翼的音樂天份可以讓他在其他地方發光發熱。

陳梁是以第9名進入「Loong 9」並成功出道。(陳順禎 攝)

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