Nathan魏念恩曾捲入前女友自殺事件　被爆疑已秘撻COLLAR人氣成員

《全民造星V》的參賽者魏念恩（Nathan），去年因為借錢及捲入前女友Jessie跳樓輕生一事而在比賽半小時前決定退賽，原為大熱門的他立即形象盡毁，更因為被爆出不少有關借錢的說法，令到事業立即停滯不前。神隱八個月後，Nathan早前現身為陳蕾演唱會做嘉賓，剛好復出當日正是舊愛Jessie的生忌，令很多網民都不滿。有其他傳媒爆出，原來Nathan神隱多個月，卻疑似開始了一段新戀情，據悉新戀情主角是COLLAR人氣成員許軼（Day）。

陳蕾透露最初Nathan都怕影響到自己，但陳蕾就覺得，只要他Ready、他有勇氣，自己就會給他上台。（陳順禎攝）

自Nathan退賽後，已經消失幕前八個月，但最近因為登上陳蕾演唱會以鼓手身份出場，疑為復出舖路，立即惹起網民不滿。Nathan早前亦將社交平台清空，卻被爆出他在神隱最初的時候已經秘撻Day，據指他們於去年8月時已經搭上，二人經由朋友介紹下認識，在去年退賽後Nathan陷入低潮期，Day一直陪伴在側，感情瞬間升溫。

因負面新聞神隱近8個月的Nathan現身打鼓，面露笑容。（陳順禎攝）

Nathan被指秘撻Day。（葉志明攝）

Nathan在陳蕾演唱會結束後，刪去IG所有貼文，令網民懷疑他是否要「重新出發」復出做幕前。（IG@nathanael_ngai）

Nathan與Day同樣都是熱愛跳舞之人，再加上Day的陪伴，所以一拍即合，但二人把感情事低調處理，Nathan亦甚少與Day公開互動。但仍然被網民於去年曾在外地撞破Nathan與Day拍拖，他們表現親暱，而圈中亦有不少人知道二人秘密拍拖。據知其實COLLAR成員一開始都有叫Day考慮清楚，希望她不要因為感情事而影響事實，但Day沒有太理會，仍然執意與Nathan一起。

Day好可愛呀！（葉志明攝）

去年5月Nathan 的前女友Jessie於葵涌石籬邨墮樓身亡，有指是因為Nathan參加《全民造星V》後無暇理會她，令她情緒出現困擾，一時想不開選擇了輕生。事後Nathan被爆出與Jessie分手後仍借錢，更要求Jessie刪除他們拍拖的證據，Nathan被指忘恩負義導致Jessie選擇了不歸路。