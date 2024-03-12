Alan@E-kids轟Tommy為抽水屈曾志偉改隊名：你當我同阿Tim死嘅？

千禧年代的MK男團E-kids，元祖成員有阮民安（Tommy）、林詠倫（Alan）和郁禮賢（Tim/Kasa），當年獲「校長」譚詠麟、曾志偉及陳百祥等提攜，成為StarEast（東方魅力）旗下組合。近日曾志偉幫《亞洲超星團》9人新男團改名「Loong 9」，引起不少話題，有人抽水，又有人取笑隊名似粗口諧音。

日前Tommy爆料，指E-kids前身曾叫「A4」，他非常不滿此名字，更因而當眾寸曾志偉。

曾志偉最近宣布，《亞洲超星團》的9人新男團取名「Loong 9」，象徵一飛沖天，引起不少話題。（電視截圖）

而Tommy日前就撰文表示，當年E-kids的名字都由曾志偉改，而且前身名字「A4」更尷尬！Tommy發文時未有開名，全程以「153」稱呼對方，但就附註了曾志偉飲醉酒的舊照，他說得悉對方幫新組合改了個「X名」，心想對方是否飲醉了，但又覺得不意外，並說突然覺得對方當年幫自己組合改名做「E-kids」已不算太「X」，他說：「話說原本我哋唔係叫E-kids的，153第一個幫我哋改嘅名，仲癲！係叫做 『A4！！！』當時年少輕狂的我喺佢哋興高采烈咁隆重介紹我哋嘅時候衝口而出咁講咗句，我：『A4？？？紙嚟㗎？？？』之後全場靜晒，然後153即時黑面加散會。」

阮民安（Tommy）被Alan質疑為抽水攞光環，冤枉曾志偉，更寄語他：「搵唔夠咪努力啲囉，唔使咁樣，我真係做唔出。」（FB@Tommy阮民安 ）

他說自己再三堅持下，組合才成功改名做一個較易接受的隊名「E-kids」，不過前隊友林詠倫（Alan）就在社交平台指Tommy講大話，轟Tommy抽水攞光環，他說：「我可以好肯定A4唔係曾志偉改，E-kids又肯定係公司改~好心唔好成日抽水攞光環喇！」之後Alan更開直播評論事件，他認為曾志偉始終是E-kids恩人，自己不會這樣批評對方，又質疑Tommy：「嗰個人始終幫過你，如果比著我都唔會咁樣講，睇得好唔開心，嗰個人幫過你，而家飛黃騰達你就會對人好嘅；但如果幫過你，你自己唔得嘅，一有啲咩你就去『擾』人，咁邊個同你玩啫？」

林詠倫Alan發聲炮轟Tommy。（fb@林詠倫）

E-kids幾年前曾經重組，並開過演唱會，如今被指兄弟決裂。（資料圖片）

Alan坦言過往已發生過類似事件，不過自己一向不理會其他人講什麼，堅持行正途，知道E-kids是大家的集體回憶，所以不想多出聲回應。不過今次他確實忍無可忍、睇唔過眼，Alan說：「有人話阿邊個咁樣講，係咪真㗎，我會問，你覺得呢？唔怪得佢哋，佢咁講人哋咪信囉，但係你可以當我同阿Tim死嘅？可以自己咁樣去講，我覺得好搞笑囉！你唔撈啫，大家都撈緊，唔好搞到得罪晒啲前輩，講真，冇佢就冇我哋今時今日。」他更寄語Tommy：「搵唔夠咪努力啲囉，唔使咁樣，我真係做唔出。」

林詠倫睇唔過眼，認為Tommy抽水攞光環，冤枉提攜過E-kids的前輩曾志偉。（fb@林詠倫）

Alan幾年前曾參加《全民造星III》，希望捲土重來。

Alan不齒Tommy的行為，更問：「你可以當我同阿Tim死嘅？可以自己咁樣去講，我覺得好搞笑囉！你唔撈啫，大家都撈緊，唔好搞到得罪晒啲前輩，講真，冇佢就冇我哋今時今日。」（fb圖片）

他解釋「A4」隊名是因為組合成立初期的確有四個人，第四位是《中年好聲音2》參賽者高偉健（阿鬼）；組合又曾構思過改名為「花刺」、「新人類」等等，而「E-kids」是由Tony Chiu所改，Alan強調：「唔尊重唔緊要，唔好誣捏人。」