婚後事｜陳自瑤同黎諾懿赤裸喺落地玻璃邊十指緊扣　仲露長腿色誘

TVB劇集《婚後事》的討論度極高，除了六位主角錯綜複雜的關係外，亦有不少挑戰電視尺度的鏡頭，令人不斷追看。今個星期的主題是「錯愛」，黎諾懿與賴慰玲分手收場，黎諾懿向陳自瑤展開追求，而他與羅子溢的關係亦不復從前。

《婚後事》的討論度極高。(節目截圖)

黎諾懿向陳自瑤展開追求。(節目截圖)

昨日（12 日）一集黎諾懿對向陳自瑤展開追求，但陳自瑤決絕地拒愛。陳自瑤打扮性感到夜店消遣，卻又遇上黎諾懿苦苦糾纏，陳自瑤揚言不想要認真關係，只求一刻破例，讓她拋開身份與包袱。黎諾懿情不自禁親吻陳自瑤，她最初還在反抗，但最後還是被黎諾懿打動而樂在其中。黎諾懿表示：「咪豁咗出去，我係最了解你嘅男人。」

陳自瑤打扮性感到夜店消遣，卻又遇上黎諾懿苦苦糾纏。(節目截圖)

黎諾懿情不自禁親吻陳自瑤。(節目截圖)

鏡頭一轉黎諾懿與陳自瑤在玻璃窗邊親吻著，陳自瑤最初還有穿一件絲質睡衣，突然她在黎諾懿面前脫去睡衣，只露出內衣與內褲。而黎諾懿則只赤裸上半身，站在落地玻璃窗邊親吻陳自瑤的身體，最後脫去她的內衣兼十指緊扣，引發觀眾的想像空間。

陳自瑤在黎諾懿面前脫去睡衣，只露出內衣與內褲。(節目截圖)

黎諾懿赤裸上半身站在落地玻璃窗邊親吻陳自瑤的身體，最後脫去她的內衣兼十指緊扣。(節目截圖)

黎諾懿與陳自瑤看似已經發展成情侶，原來黎諾懿當初向她提議自己做「次等情人」及「性伴侶」，這一幕見到陳自瑤穿著高叉單肩吊帶晚裝，色誘黎諾懿發生關係。不少網民看完後都表示陳自瑤超級吸睛：「喂啊！」、「正！」、「太索了吧」。

黎諾懿與陳自瑤看似已經發展成情侶，原來黎諾懿當初向她提議自己做「次等情人」及「性伴侶」。(節目截圖)

陳自瑤穿著高叉單肩吊帶晚裝，色誘黎諾懿發生關係。(節目截圖)