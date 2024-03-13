36歲人妻曬新髮型靚樣鼻子驚現兩條杠　老公寵愛堅信係純天然美女

天王郭富城老婆，現年36歲的方媛 (Moka) 婚後為城城誕下兩名女兒Chantelle與細女Charlotte，並全力照顧家庭相夫教女，做幸福少奶奶，但她並沒有因此而把自己變成師奶，而是有keep住扮靚保持最佳狀態。Moka婚後多年來的靚樣和身材都沒有跌watt，且愈來愈靚，她不時都會於社交網分享生活近況，日前她就於抖音post了一條她捲了新髮型的視頻，惹來網民熱議。

郭富城與方媛婚後育有2名女兒，一直非常恩愛。（IG：@mokafy）

方媛則在年初二上載了數張照片，方媛穿上紅色應節服飾在家中的年花前自拍。(ig@mokafy)

方媛亦不時會在豪宅內拍片，曝光豪宅內的環境。(ig@mokafy)

方媛（IG@mokafy）

方媛（IG@mokafy）

方媛於該視頻的文案中寫道：「今天化了妝捲了頭髮，姐姐說：媽媽你變回年輕時的樣子了 #賣個萌」片中的方媛除了化上妝還戴上了美瞳，再加了濾鏡美顏以及狗仔頭特效，在跳手勢舞，靚女又可愛。不少網民都留言大讚方媛的新髮型好好看，她的靚樣也愈見標緻。有網民就留意到方媛的鼻子有些奇怪，留言問道：「鼻子咋了？怎麼有兩道杠，我還以為畫的」，對於網民的質疑，方媛就親自大方回應對方說：「濾鏡自帶瘦臉、鼻影」，盡顯高情商。另外也有網民的焦點落在方媛的毛衣之上，笑言：「毛衣起球了」、「毛衣起球正常啊，幾萬塊的毛衣也會起球。」

儘管如今的方媛與剛出道時的樣子已截然不同，但是她的老公郭富城堅信老婆就是純天然的美女。

方媛最新髮型。(抖音截圖)

方媛最新髮型。(抖音截圖)

方媛最新髮型。(抖音截圖)

方媛最新髮型。(抖音截圖)