場地單車國家盃｜女子麥迪遜賽第10完賽　港隊組合換手惹險失誤

巴黎奧運場地單車資格積分周期進入最後直路，港隊的女子麥迪遜賽組合李思穎與梁穎儀繼續為奧運資格而努力，最終以第10名完成賽事。



港隊女子麥迪遜賽組合梁穎儀（左）與李思穎主場出戰。（蘇煒然攝）

巴黎奧運場地單車資格積分周期餘下最後兩站國家盃，香港站是其中一站。巴黎奧運女子麥迪遜賽設15個名額，港隊現時位列15，領先第16位的烏茲別克57分，奧運資格在望但仍未穩陣。港隊今站派出李思穎及梁穎儀出戰，港隊教練達海飛賽前明言，今次目標是拉開與烏軍差距。

港隊在上站阿德萊德站國家盃及亞錦賽皆不敵烏茲別克，梁穎儀在操練時透露烏軍其中一名車手實力強頑，硬仗可期。烏茲別克的Olga Zabelinskaya曾經代表俄羅斯在奧運摘下1銀2銅，今仗在第4次衝刺圈獲得1分，港隊其後多次嘗試爭分，曾經與烏軍拉開近半個圈，但對方隨後仍然收復失地，港隊組合完成120圈後，未能取得分數，結果以第10名完成賽事，烏茲別克則獲第8。

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李思穎。（蘇煒然攝）

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戰畢120圈後，梁穎儀笑言鬆一口氣，尚算滿意，對於奧運資格卻沒有想太多，她坦言不太清楚奧運資格的形勢，好像烏茲別克、瑞士都是港隊的直接競爭者，就如賽前的口吻一樣，梁穎儀不希望因為奧運資格而增添壓力，從而影響表現。

梁穎儀與李思穎上站在阿德萊德因為兩人換手失誤被拋離，梁賽前立下小目標，不希望在主場重覆犯錯。這對港隊組合戰至末段時，兩人嘗試換手時，卻未能如願立即換手，發現隊友還有一段距離，梁穎儀笑言零犯錯這個小目標失敗了。

「今仗其實兩次『拉唔到手』，我們戰畢亞錦賽後更換了戰衣，由以往的紅色變成綠色，至今兩個星期左右，仍然有點不適應，尤其是比賽疲累時，腦海內依然以為我是穿着紅色戰衣，所以才會出現小失誤。我看着光仔（曹棨光）比賽時，我一直想不起他是穿着綠色戰衣，所以我不斷提醒自己『我係綠色』。當然這不是藉口，這是不應該犯的錯。」

梁穎儀直認今仗與李思穎換手時差點失誤。（蘇煒然攝）

梁穎儀過往只是參加團體追逐賽，直至近年才更投入場地賽當中，她坦言場地與公路之間，她較享受公路賽，因為單車館內有種「不見天日」的侷促感，感覺上在室外踩相同的距離比場地輕鬆，但最重要的是心態，逐漸找到場地賽的樂趣。

「起初出戰場地賽時，就像初哥一樣，什麼都做不好，沒有太大信心，畢竟人都是喜歡做擅長的事情。不少人對我轉戰場地感到奇怪，不過現時已經28歲了，我想挑戰一下不同的東西，嘗試自己的極限，所以今年好像跳出這個框框。」

梁穎儀轉戰場地賽，希望跳出舒適圈。（蘇煒然攝）

曹棨光全能賽獲第22

亞錦賽男子全能賽銅牌得主曹棨光，首度躋身國家盃全能賽決賽，港隊法籍教練達海飛賽前指，若然曹棨光取得第15名已經相當好的成績。

曹棨光在首項捕捉賽，中段一度突圍，其後返回主車群，最終以第23名衝線，其後的配速賽及淘汰賽分別以第22及第19完賽，最後一項記分賽以第22名衝線。