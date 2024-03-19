日本20歲拳擊新星比賽前夕猝逝　父親四句發文惹人心痛

年僅20歲的日本輕蠅量級青年拳擊冠軍坂間叶夢，於周日（17日）傳出死訊。其父親及所屬拳館都證實消息，引來不少日本擊拳界名人悼念，包括那須川天心，及漫畫《第一神拳》作者森川ジョージ（本名：森川常次）。



日媒報道，坂間叶夢在2021年便已成為全日本新人王，當時他仍為高中生。出道後這名選手9戰全勝，當中更有8次KO，被認為是日本拳擊界備受期待的新星。

坂間叶夢是日本拳擊界備受期待的新星。（坂間叶夢Instagram）

本來坂間18日會在後樂園進行日本青年冠軍頭銜防衛戰，但在16日因發燒而取消比賽，翌日便轉出死訊。其所屬拳館交代坂間離世的消息，但沒有透露死因及地點等其他細節。

坂間叶夢的父親坂間一平亦是其拳賽工作人員，他在社交平台X（前稱Twitter）表示兒子去年12月26日比賽後拳頭受傷，為備戰今場比賽，至1月17日被允許作一定程度訓練。從他貼出的聊天紀錄可見，坂間叶夢為參加比賽強忍疼痛，更需打止痛針。

坂間叶夢的父親為兒子去世自責。（X）

一平表示，曾因兩場比賽間隔太短為由，希望兒子拒絕18日這場比賽，不過在兒子堅持下未有取消，「叶夢是一個不會拒絕的人，未能阻止今場比賽，我也有責任。」《第一神拳》作者森川ジョージ除較早前為坂間叶夢死訊悼念外，也在一平的帖文下面留言安慰：「不用怪責自己，這是一個出色的家庭，你們是出色的父子，他是出色的兒子。」

兒子去世後，一平在X上貼出與兒子的回憶點滴，包括小時候買給他的拳擊玩具、初中畢業時製作的拳擊印章，「早上打開Facebook就看到這樣的帖文！坂間叶夢是拳擊笨蛋！叶夢太傻了！」

與那須川天心的約定

日本前著名踢拳（Kickboxing）選手那須川天心，現已轉戰職業拳擊。今次坂間叶夢去世，他亦發文悼念，並貼出一張自己抱起少年坂間的照片。

坂間葉夢去世後，著名選手那須川天心在X貼出抱起年少的坂間的照片。（X）

「叶夢，你是最帥氣的人喔，就像你的名字一樣，為了實現夢想比誰都更努力（日文中叶有實現的意思）。我們有過約定，是你成為職業拳手後，要第一個簽名給我，不過我忘記了，然後你露出很悲傷的表情。」那須川天心在X中寫道。「所以我們再訂下另一約定，就是你成為冠軍之後，要把第一個簽名給我，我到現在還記得喔。我們再在那裏相聚吧，即使是在較小的體育館也好，也要多多練習。你要好好休息。」

那須川天心也在長文中表示，希望其他格鬥選手不要太在意網民的言論，不要一時之氣而用自己生命當作賭注：「那些在網上胡說八道的人，會為你的人生負上責任嗎？」