美斯腿筋受傷缺席阿根廷友賽　原定3月中國行取消後改到美國舉行

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）右腳腿筋受傷，缺席3月國際賽期兩場在美國舉行的友賽。原定阿根廷國家隊會在今月的國際賽期訪華，於中國友賽科特迪瓦及尼日利亞，但美斯因傷缺席香港表演賽引發軒然大波，導致中國行取消，阿根廷改為在美國友賽薩爾瓦多及哥斯達黎加。



阿根廷國家隊公布美斯受傷缺陣的消息：「阿根廷隊長美斯因為右腳腿筋的輕微傷患，不會參加在美國舉行的友誼賽，他在代表國際邁亞密對拿舒維爾期間受傷。」

36歲的美斯上周中代表國際邁亞密出戰中北美洲冠軍盃，在23分鐘建功，協助球隊以3：1擊敗拿舒維爾，兩回合計以5：3勝出晉級八強。不過，美斯在50分鐘被換離場，賽後主帥馬天奴解釋，指美斯右腳受傷故退下火線。在上周六國際邁亞密對華盛頓聯隊的美職聯比賽，美斯亦因傷缺陣。

在2月初，美斯因傷缺席香港的表演賽，坐足90分鐘。（資料圖片)

在今個國際賽期，阿根廷會在美國踢兩場友賽，先後對薩爾瓦多及哥斯達黎加。之前，阿根廷原定在今月國際賽期訪華，計劃在中國友賽科特迪瓦及尼日利亞。然而，美斯2月與國際邁亞密訪港時，因腹股溝腫痛缺席表演賽，引發內地網民不滿聲討，連帶阿根廷的3月中國行被迫取消。取消中國行後，阿根廷改為到美國踢友賽。

美斯因傷避戰兩場美國友賽的消息引起內地網民討論，微博上有人留言「去趟日本就好了，日本有神醫專治梅西」、「趕緊去日本，喝點核污水就能好」。在2月缺戰香港表演賽後幾日，美斯復出，後備上陣，代表國際邁亞密在日本友賽神戶勝利船。

在2月，美斯下半場60分鐘入替，代表球隊友賽神戶勝利船。（路透社）

部分內地網民不滿，為何這次會提早宣布美斯缺陣，但香港那次則沒有預先通知球迷，「原來主辦方是可以提前通知的啊，那香港行主辦方怎麼不提前通知呢」、「就怕耽誤去美國看球賽的球迷，去香港看球的球迷的時間不是時間了」。

有網民慶幸中國行取消，否則美斯又要面對新一輪公關災難，「還好不是在杭州和北京，不然又要被扣帽子」、「得虧中國行取消了，要是不取消，現在退出的就是中國熱身賽，然後又要挨黑子們一頓罵」。

有的微博網民祝福美斯早日康復，好好養傷，但亦有人抽水，留言包括「這下要辱美了」、「梅西不尊重美國人」、「美國政要不出來發表小作文」、「美國霍啟剛呢」、「辱美了，現在是不是變成中華英雄反美鬥士了」。