李剛仁「乒乓事件」後首度返韓　韓媒指鞠躬角度不足　傳會再道歉

2月亞洲盃韓國隊在4強前的「乒乓事件」，李剛仁被指為打乒乓波頂撞孫興慜等「大哥」引發內訌，過程中孫興慜手指脫臼，韓國隊也在4強出局。事件曝光後，李剛仁在韓國由大受歡迎的「國民弟弟」變「國家罪人」，廣告商紛紛與他劃清界線。

李剛仁為出戰世界盃外圍賽，周二晚（19日）返抵韓國，是「乒乓事件」後首度返韓，有傳他周三將會公開道歉。



「乒乓事件」遭英國《太陽報》曝光、韓國足總極速承認後，李剛仁雖立刻發文道歉，但韓國輿論並沒有放過他，甚至有聲音要求他永不要再入選韓國隊，直至他親自往倫敦向孫興慜道歉、孫興慜發文分享兩人「大和解」的合照，並請韓國人民原諒李剛仁，才令氣氛稍為緩和。

李剛仁（左）和孫興慜（右）的「乒乓事件」引爆球迷對韓國足總的不滿。（Getty Images）

事件也將韓國球迷對前主帥奇連士文的不滿推到高峰，奇帥未幾便遭解僱，由名宿黃善洪出任暫代主帥，黃在今次世界盃外圍賽兩鬥泰國的陣容中，照選入李剛仁，並指出若不選他也無法解決問題，「若不選他，這危機可能會一直拖到下一次（國際賽），要他本人回來韓國，才能解決問題。」

效力巴黎聖日耳門的李剛仁在周二（19日）返抵韓國，準備出戰周四（21日）在主場和下周二（26日）作客對泰國的世界盃外圍賽，接機大堂也早已有大批球迷和媒體守候。《朝鮮日報》指，由於賽前有傳聞稱有人計劃向李剛仁掟雞蛋，現場如臨大敵，不少警察維持秩序、也架起圍欄。

韓國電視台SBS報道李剛仁抵韓：

報道寫道，韓國足總事前向傳媒指，「李剛仁會在現場90度鞠躬」，不過這位23歲翼鋒身穿青色外套、戴上綠色帽子現身時，只是向球迷稍稍鞠躬，並展露笑容不斷揮手，媒體指他的鞠躬角度「只有15度」。

現場也沒有出現掟雞蛋的情況，逾100名球迷不斷叫喊李剛仁名字、又叫他「加油」，也有不少球迷向他遞上禮物、信件，李剛仁也笑着一一收下，最終在大批保鑣和職員護駕下登車離去。

報道指，李剛仁會出席周三的賽前官方操練，並會在操練前的記者招待會上向球迷道歉。