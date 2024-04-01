巴黎奧運｜十大看點一文睇清　賽程、時間、焦點賽事懶人包

巴黎奧運將於今年7月26日揭幕，是法國相隔100年後再次舉辦這項體育盛事。

今屆奧運有什麼值得留意的事項？《01體育》帶你一文看清楚。



【1】日期、賽程

巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行。（官網截圖）

2024巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行，殘奧則於8月28日至9月8日舉行，值得一提的是，今屆奧運將為首次男女運動員比例達到50：50。

今次賽事共設32個大項、48個分項、329個小項。中文賽程表按此，進入項目賽程時請先在右上角切換成自己的時區。

【2】十大焦點賽事

100米是每屆奧運熱門賽事。（Getty Images）

100米短跑 女子決賽8月3日、男子決賽8月4日 賽程

劍擊 7月27至8月4日 賽程

游泳 7月27至8月4日 賽程

足球 男子決賽8月9日、女子決賽8月10日 賽程

籃球 男子決賽8月10日、女子決賽8月11日 賽程

馬拉松 男子決賽8月10日、女子決賽8月11日 賽程

羽毛球 7月27至8月5日 賽程

乒乓球 7月27至8月10日 賽程

體操 7月27日至8月5日 賽程

排球 7月27日至8月11日 賽程

【3】新項目

霹靂舞首次成為奧運項目。（Getty Images）

2024巴黎奧運新增霹靂舞（Breaking）、滑板（Skateboarding）、運動攀登（Sport climbing）及滑浪（Surfing）4個大項，不過後三者已是2020東京奧運的比賽項目，其中競技攀岩將增加男子速度及女子速度兩個小項。

至於新增加的霹靂舞，設有男子個人及女子個人兩個小項。

【4】男女子百米飛人介紹

上屆奧運冠軍積及斯去年成績受傷患影響，未知今年能否重拾狀態。（Getty Images）

上屆東京奧運百米短跑決賽，積及斯（Lamont Marcell Jacobs）以9.80秒奪金，成為「後保特時代」首位贏得奧運男子100米的跑手。這名法國跑手2023年飽受傷患困擾，未能發揮最佳水準，去年未在個人100米賽事斬獲獎項。

當然，值得留意的男飛人，還有亞洲紀錄保持者「蘇神」蘇炳添。

女飛人方面，牙買加的費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）自然是賽事焦點，今年37歲的「迷你火箭」被譽為史上最偉大短跑運動員之一，今屆亦很可能是她最後一次出戰奧運。

費莎曾兩奪奧運100米冠軍，並有1面4x100米金牌，她在上屆東京奧運奪銀。（Getty Images）

【5】香港運動員

張家朗將在今屆奧運力爭衛冕。（高詩琦攝）

香港運動員在上屆奧運成績彪炳，張家朗在花劍項目奪香港史上第二面金牌；何詩蓓、劉慕裳、「鄧謝配」等運動員也取得優異成績。

目前港隊在游泳、劍擊、滑浪風帆、單車、帆船及乒乓球等項目獲得入場券，張家朗、何詩蓓力爭再奪獎牌，詳情可點擊：巴黎奧運2024香港隊名單持續更新 游泳單車風帆已獲參賽資格。

【6】比賽場地

艾菲爾鐵塔體育場（Eiffel Tower Stadium）。（官網截圖）

作為旅遊聖地，2024巴黎奧運的比賽場地亦備受關注。地標艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮、榮軍院等歷史建築，都會成為比賽景觀之一；壯麗的巴黎大皇宮，更會成為張家朗力爭衛冕的比賽場地。

為保護環境，今次奧運將不建造新場館，除現有地點外，不少比賽用場館都為臨時搭建，會在比賽完結後拆卸，避免之前不少主辦城市在奧運過後，場館隨之陷廢棄狀態的情況。

巴黎大皇宮（Grand Palais）。（官網截圖）

【7】陣容華麗的奧運贊助商

LVMH破天荒贊助巴黎奧運及殘奧。（路透社）

在法國辦奧運，一切都盡顯華麗與品味。LVMH成為巴黎奧運及殘奧高級合作夥伴（Premium Partner），旗下擁有Louis Vuitton、Christian Dior等國際知名品牌，LVMH在官方網頁指出，「今次史無前例的合作，會致力將法國及巴黎的吸引力帶到全球。」

巴黎奧運獎牌也是由LVMH旗下的高級珠寶品牌Chaumet負責設計及製作，名酒品牌Moët Hennessy亦會在款待區提供葡萄酒及蒸餾酒迎賓。

LVMH旗下的高級珠寶品牌Chaumet，將負責設計及製作今屆巴黎奧運獎牌。（Getty Images）

【8】吉祥物

巴黎奧運吉祥物名為Phryges，取自帽子名字Phrygian，其紅色主體加上眼睛，剛好包括了法國國旗的紅、白、藍三種顏色。

這頂帽子又被稱為「自由之帽」，為法國代表人物瑪麗安娜佩戴（Marianne），象徵自由與理性，是法國大革命的重要象徵。

2024巴黎奧運及殘奧吉祥物Phryges。（X）

【9】開幕典禮

今屆巴黎奧運是史上首次在場館以外舉行開幕典禮，屆時將有超過1萬名運動員在塞納河上坐船巡遊並入場，船線全長6公里，沿途更設有80個巨大螢幕。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）上月表示，今次開幕式將能容納32.6萬人，並預計有約20萬人會在塞納河附近的建築上觀看。大會表示，今次開幕典禮將利用日落的自然光，在巴黎市中心的塞納河沿岸，照亮世界上所有最優秀的運動員，為觀眾帶來前所未有的體驗。

開幕式將會在巴黎市中心的塞納河展開。（巴黎旅遊局）

【10】選手村

今屆巴黎奧運提倡性別平等及環保，其奧委會表示，目標是成為有史以來最具永續性的運動盛會。除不加建場館外，今次的選手村以100%可再生材料建造，原址為當地的貧困地區及工業荒地。

正在施工的巴黎奧運選手村外觀。（Getty Images）

為求環保，選手村將不設冷氣，達到總理馬克龍追求的「綠色奧運」；此外，今屆與東京奧運一樣，選手村亦用上紙板床。英國《天空新聞》報道稱，紙板床可承受250公斤的重量。

早前報道指，主辦單位將為選手提供30萬個安全套，亦成為話題之一。

選手村房間設計：