港足．世盃外｜香港半場0：0烏茲別克　球迷豪擲800元抽球員匙扣

香港足球代表隊迎來亞洲盃後首場正式賽事，在世界盃外圍賽E組主場迎戰烏茲別克，在坐滿旺角場的球迷打氣下，港足上半場頂住烏茲別克浪接浪的攻勢，暫無入球。



今場賽事門票推出後不久便售罄，當時售票平台更一度「死機」，今日可見連作客區大部份都是紅衫的港隊球迷，逾6000名球迷坐爆旺角場，形成一片紅海，作客區大部份更都是港隊球迷，烏茲別克支持者只能集中於其中一角打氣，印有「爆棚」的紅旗高高掛起。

連作客區也有不少是紅衫的香港隊球迷。（袁志浩攝）

足總在今場比賽推出新港隊紀念品，包括港隊成員「Q版公仔」的聯名打氣T恤、亞洲盃決賽周球員鎖匙扣及打氣毛巾，吸引過百名球迷在球場開閘前排隊等候。由於足總以「盲抽」方式發售鎖匙扣，有「死忠」更不惜花800元購買整套，部份人更在攤位附近形成「交換區」，以獲取最心儀的「球員」。

世界盃外圍賽：香港對烏茲別克——今場門票開售不久便已賣清。（梁鵬威攝）

港隊今場派出4名在中超落班的球員，包括周緣德、孫銘謙、安永佳和茹子楠都正選上陣，中堅位置有艾里奧復出，中場由胡晉銘、陳肇鈞和陳俊樂壓陣，艾華頓和祖連奴攻堅，葉鴻輝把關。

港足擁躉在球隊逼搶、界外球或死球時不斷「集氣」，「香港」、「We are Hong Kong」等口號此起彼落，敵軍控球時也出盡力狂噓，氣氛熱烈。不過，面對世界排名66的烏茲別克，港足開賽僅3分鐘便出現險象，孫銘謙左路犄角位解圍時踢空氣，客軍把握機會傳中，隊長蘇木羅多夫將皮球送入網窩，惟慶祝途中，主裁判金宇成改判攻方手球在先，烏茲別克球員投訴也無用。世界盃亞洲區外圍賽不設影像助理裁判，慢鏡重播則可見皮球傳中時省中蘇木羅多夫上臂近膊頭位置。

接下來烏茲別克仍對港隊施以極大壓力，10分鐘，烏軍左路傳中，再一次由蘇木羅多夫頭槌，葉鴻輝飛身救出。17分鐘，效力法甲朗斯的胡薩諾夫禁區內左側抽射但高出。21分鐘蘇木羅哥夫再一次威脅港隊大門，左路入禁區射遠柱，皮球慢溜卻中柱彈出，港隊又避過一劫。

25分鐘港隊門前混亂，埃爾基諾夫和蘇木羅多夫連環射門，逼得葉鴻輝飛身撲救、再有球員護空門，未能完全解圍下埃爾基諾夫又再施射，但港隊築起「血肉長城」再次頂住一浪攻勢。

上半場港隊主要靠偶爾搏得的死球製造威脅，39分鐘左路禁區側的罰球，艾華頓主射彎向後柱死角，惟遭門將沒收。完半場前再在右路有罰球機會，又是艾華頓直射被解圍出底線，緊接的角球門將單槌打出，兩軍0：０結束上半場。