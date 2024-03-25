桌球明星賽．持更｜奧蘇再戰傅家俊　郭富城見證火箭過百度清檯

2022年10月，傅家俊與奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）破天荒在紅館碰頭，全場超過8000名球迷欣賞「夢幻對決」。相隔接近一年半，「火箭」再度來港獻技，今晚（25日）在伊利沙伯體育館再鬥傅家俊。

現場有不少娛樂圈名人出席，包括郭富城，蘇志威，張智霖和袁詠儀到場觀戰，前特首林鄭月娥亦有到場。



「火箭」奧蘇利雲再度來港，與傅家俊再演夢幻對決。（資料圖片／廖雁雄攝）

「香港國際桌球明星挑戰賽」一連三日在伊利沙伯體育館上演，奧蘇利雲﹑特林普（Judd Trump）在江西戰畢桌球世界公開賽後來港，其中奧蘇今日（25日）更連打兩場，下午先鬥「黃金左手」馬克威廉斯（Mark Williams），今晚壓軸鬥香港球手傅家俊。

「香港國際桌球明星挑戰賽」今次賽事安排在平日上演，周一、周二的票價定為3380元、2380元、1380元及880元，主辦方在公布賽事的記者會時，曾表示「參考了美斯（國際邁亞密訪港）的定價」。首日賽事現場出現大量空位，入座率只有三成左右，到奧蘇利雲大戰傅家俊一戰，現場人數稍為上升，但仍只有約四成人入場。

「香港國際桌球明星挑戰賽」首日出現不少空位。（趙子晉攝）

大會原公布賽事採取11局6勝制，今日賽事卻改為9局5勝。首局傅家俊先有起break機會，他取得33度後打失「黑柴」，奧蘇利雲把握機會，一棒打出105度清檯，「火箭」以105：33先勝第一局。

次局Marco一棒打出84度，以84：0扳回一城，期間一記高難度紅波「薄cut」打入尾袋，以及緊接黑波撞袋邊入洞，均獲得不少掌聲。

第三局，傅家俊先攻入20度，之後戰情陷入膠着，奧蘇利雲一棒74度突破僵局，以82：37再勝一局。第四局前，現場有球迷高呼「come on Ｍarco」，為香港「神奇小子」打氣。

第四局，Marco救波期間觸碰到白波犯規，奧蘇利雲攻入37度後打失；「火箭」其後再有埋檯機會並打出54度，以95：0再贏一局，大分領先至3：1。

中場休息過後，比賽重開，現場再有球迷為傅家俊打氣，「神奇小子」一棒102度追近一局，局數落後2：3。

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