十大巴黎旅遊景點變奧運場地　張家朗入巴黎大皇宮爭衛冕劍擊金牌

巴黎的旅遊景點會在今夏搖身一變，成為巴黎奧運的比賽場地。巴黎鐵塔前會舉行沙灘排球激戰，而在戰神廣場的另一端，巴黎臨時大皇宮會是柔道及摔跤的擂台。在榮軍院，將迎接馬拉松王者歸來；塞納河上的亞歷山大三世橋，公路單車個人計時賽、三項鐵人及游泳馬拉松將在此衝線；在橋的對岸，巴黎大皇宮成為劍擊的舞台，張家朗會在那裏力爭衛冕。



巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）。（官網截圖）

1. 巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）

舉辦項目：柔道、摔跤

相關比賽日：27/07-03/08（柔道）、05-11/08（摔跤）

交通方法：乘搭地鐵到La Motte Piquet Grenelle站（地鐵6號線）和Ségur站（地鐵10號線）

簡介：位於巴黎第7區的戰神廣場，巴黎臨時大皇宮在2021年落成，暫時代取代維修的巴黎大皇宮。在巴黎大皇宮修繕完工後，巴黎臨時大皇宮保留多幾個月，承辦巴黎奧運及殘運，到今年秋季拆除。

艾菲爾鐵塔體育場（Eiffel Tower Stadium）。（官網截圖）

2. 艾菲爾鐵塔體育場（Eiffel Tower Stadium）

舉辦項目：沙灘排球

相關比賽日：27/07-10/08

交通方法：乘搭地鐵到Bir-Hakeim站（地鐵6號線）、Alma Marceau站（地鐵9號線）以及Champ de Mars – Tour Eiffel站（RER C線）

簡介：戰神廣場會是巴黎奧運的重要比賽場地，在艾菲爾鐵塔前將臨時搭建一座室外體育場，舉行沙灘排球及殘奧的盲人足球比賽。奧運後，這個體育場會被拆除。

巴黎大皇宮（Grand Palais）。（官網截圖）

3. 巴黎大皇宮（Grand Palais）

舉辦項目：劍擊、跆拳道

相關比賽日：27/07-04/08（劍擊）、07-10/08（跆拳道）

交通方法：乘搭地鐵到Franklin D. Roosevelt站（地鐵1號線）和Invalides站（RER C線、地鐵8號線和13 號線）

簡介：巴黎大皇宮在1900年為巴黎世博會而建，以宏偉的中殿及典雅的玻璃穹頂而聞名於世。大皇宮在2020年閉館維修，在工程完成後，中殿會舉行奧運及殘奧比賽。

榮軍院（Les Invalides）。（官網截圖）

4. 榮軍院（Les Invalides）

舉辦項目：田徑馬拉松終點、射箭、公路單車

相關比賽日：10-11/08（田徑馬拉松）、27/07（公路單車）、25、28/07-04/08（射箭）

交通方法：乘坐地鐵到Invalides站（RER C線、地鐵8號線和13 號線）、La Tour Maubourg站（8號線）和Assemblée Nationale站（12號線）

簡介：榮軍院建于1687年的路易十四統治時期，作為軍事醫院，收容傷殘退伍軍人。如今的榮軍院建築群，包括法國軍事歷史博物館。榮軍院廣場將舉辦奧運和殘奧的射箭比賽，這裏還是公路單車個人計時賽起點以及田徑馬拉松的終點。

亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）。（官網截圖）

5. 亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）

舉辦項目：公路單車、三項鐵人、馬拉松游泳

相關比賽日：27/07（公路單車）、30-31/07、05/08（三項鐵人）、08-09/08（馬拉松游泳）

交通方法：乘搭地鐵到Invalides 站（RER C線、地鐵8號線和13 號線）、Pont de l’Alma站（RER C線）以及Franklin D. Roosevelt站（1號線和9號線）

簡介：亞歷山大三世橋在1900年世博會建成，全長107米，寬45米，跨越塞納河。在巴黎奧運，這條橋連接巴黎大皇宮及榮軍院兩個會場，這裏亦會是公路單車個人計時賽、游泳馬拉松及三項鐵人的終點。

協和廣場（Place de la Concorde）將舉行霹靂舞比賽。（Getty Images）

6. 協和廣場（Place de la Concorde）

舉辦項目：滑板、BMX單車、三人籃球、霹靂舞

相關比賽日：27-28/07、06-07/08（滑板）、30-31/07（BMX單車自由式）、30/07-05/08（3人籃球）、09-10/08（霹靂舞）

交通方法：乘搭地鐵到Palais Royal – Musée du Louvre站（1號線和7號線）、Madeleine站（8、12和14號線）、Opéra站（3號線）、Auber站（RER A線）和Musée d’Orsay站（RER C線）

簡介：協和廣場會興建臨時的露天場館，舉辦多項城市運動。巴黎奧運新增霹靂舞項目，會跟滑板及3人籃球在這裏舉行，另外還有BMX單車自由式的比賽。

投卡德侯花園（Jardins du Trocadéro）就在巴黎鐵塔的對岸，它們之間由耶拿橋連接。（Getty Images）

7. 投卡德侯花園（Jardins du Trocadéro）及耶拿橋（Pont d'Iéna）

舉辦項目：田徑競步、公路單車

相關比賽日：03-04/08（公路單車）、01、07/08（田徑競步）

交通方法：乘搭地鐵到Iéna站（9號線）、Trocadéro站（6號線和9號線）以及Pont de l’Alma站（RER C線）

簡介：位於巴黎第16區的投卡德侯花園將搭建臨時看台，讓觀眾欣賞公路單車及競步比賽，同時耶拿橋亦會搭建臨時體育設施，供運動員及觀眾使用。

巴黎市政廳（Hôtel de Ville）。（維基）

8. 巴黎市政廳（Hôtel de Ville）

舉辦項目：田徑馬拉松起點

相關比賽日：10-11/08

交通方法：乘搭地鐵到HoteldeVille站（1號線和11號線）

簡介：這座文藝復興時期的建築，自1357年以來一直是巴黎市政府的所在地。在1871年巴黎公社時期，它曾被焚毀，及後重建。市政大廳門前的廣場是法國熱門文化景點，最早叫做格列夫廣場，現如今已更名為市政廳廣場。在巴黎奧運，這裏會成為馬拉松的起點。

凡爾賽宮（Palace of Versailles）。（官網截圖）

9. 凡爾賽宮（Palace of Versailles）

舉辦項目：馬術、現代五項

相關比賽日：27/07-06/08（馬術）、09/08-11/08（現代五項）

交通方法：乘搭RER C線到Versailles-Rive-Gauche站

簡介：在大運河以西的Etoile Royale廣場、皇宮花園的中心位置，將搭建一個擁有兩側看台的臨時比賽場地。這個臨時體育場將舉辦馬術三項賽中的兩個項目比賽（盛裝舞步測試賽和場地障礙賽），還有盛裝舞步賽和場地障礙賽賽事。個人和團體三項賽的越野賽將沿着大運河進行，而現代五項的比賽也將在凡爾賽宮舉行。

伊夫迪馬努瓦爾體育場（Stade Yves-du-Manoir）。（官網截圖）

10. 伊夫迪馬努瓦爾體育場（Stade Yves-du-Manoir）

舉辦項目：曲棍球

相關比賽日：27/07-09/08

交通方法：乘搭巴黎聖拉扎爾線J線到Le Stade站

簡介：這座運動場並非大眾化的旅遊景點，但在今次巴黎奧運的場地中，它很有歷史價值。它屹立超過100年，是1924年第八屆奧運的主場館，舉辦開幕禮及田徑比賽。在今屆奧運，它會是曲棍球的比賽場地，成為法國唯一一個舉辦過兩屆奧運會的場館。