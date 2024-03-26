世界盃外圍賽．持更︱國足再戰新加坡　武磊開紀錄遭對手閃電追平

世界盃外圍賽亞洲區第二輪C組賽事，中國足球隊（國足）回師主場再戰新加坡，由於新帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）上場在領軍第一仗領先兩球下被新加坡追和，為爭出線今仗非勝不可。

對國足有利的是，新加坡一對正選中堅組合陳漢瑋、巴哈魯甸（Safuwan Baharudin）均因累積黃牌今仗須停賽，防守中場古馬（Anumanthan Kumar）因傷缺陣，失去三大主力，實力受到影響。



國足世界排名跌至88位，上場面對世界排名156位的新加坡，在領先兩球下，因守將連番犯錯，被迫和2：2。在同組最弱對手身上痛失兩分，當然再次備受外界批評，兩個失球都跟守將張琳芃有關，賽後這位國足隊長十分自責，一度宣布退出國家隊。

他之後改變主意，收回退隊言論，繼續隨隊操練和備戰，不過伊雲高域將他改列後備，正選右後衛改由高准翼出任，隊長臂章由前鋒武磊戴上。門將人選亦由顏駿凌，改為王大雷把關。

上場對新加坡犯下致命失誤的守將張琳芃（右），今仗被列後備。（新華社）

國足回到主場，在全場球迷高聲打氣下，甫開賽已盡顯優勢，惟幾次起腳機會均未能把握。21分鐘國足終找到突破機會，張玉寧一記漂亮直線送武磊一程，「武球王」高速殺入禁區後乖巧挑射入網。

國足開紀錄開心不夠一分鐘便被追平，新加坡中場開球，立即打反擊，左後衛劉洋像「雪糕筒」輕鬆被新加坡右翼R史超活扭過後傳中，上仗下半場後備入替為新加坡開紀錄的前鋒藍利（Faris Ramli）門前頭槌頂入，未到22分鐘即閃電為新加坡扳平。

國足被新加坡追成1：1，「國足被秒扳平」一詞立即熱爆微博。