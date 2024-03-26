港足世盃外．持更｜港隊作客烏茲別克陣容　潘沛軒米高正選出擊

撰文：吳慕兒 袁志浩
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香港足球代表隊作客烏茲別克，繼續出戰世界盃亞洲區外圍賽第二輪E組賽事。
01體育記者袁志浩　烏茲別克塔什干直擊

（袁志浩攝）

近30名港隊球迷今次隨軍作客烏茲別克，部份人早於開賽前兩個半小時便在球場附近的地鐵站集合，除了在場外拍照，也跟當地騎警「打卡」，遇上主隊球迷也獲歡呼，更互相擊掌以示支持。

這班擁躉之中，有在亞洲盃決賽周時已見其身影、港足球員茹子楠爸爸茹健穩。「穩哥」透露今次花費近萬元，經杜拜轉機飛往烏茲別克，主要目的當然是支持愛兒，但也因自己未曾到訪這個中亞國度，希望見識一下，並笑言要響應「一帶一路」。

他又對有多位球迷隨隊打氣感到驚喜，呼籲更多擁躉在未來加入成為一份子，「期望港隊打好一點，踢得積極，盡量表現自己。」

香港作客烏茲別克正選陣容
1 葉鴻輝 、2 周緣德、 6 胡晉銘、8 陳俊樂、13 李毅凱 14 潘沛軒、16 陳肇鈞、20 米高、21 茹子楠、22 祖連奴 、23 孫銘謙

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世界盃外圍賽：香港上仗主場0：2負烏茲別克。（袁志浩攝）
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