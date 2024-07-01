歐國盃2024四強直播賽程時間表　NowTV播足51場　ViuTV免費播5場

歐洲國家盃2024決賽周進入四強階段，Now TV會直播所有比賽。在香港時間星期二（7月9日）深夜3時，先舉行西班牙對法國的首場四強比賽，之後到星期三（7月10日）深夜3時，輪到上演英格蘭對荷蘭。至於歐國盃決賽就會在下星期日（7月14日）深夜3時舉行。

香港球迷可透過Now TV機頂盒及/或Now TV應用程式於相容的手機、平板電腦或智能電視收看歐國盃直播，亦可利用點播服務重溫歐國盃比賽精彩時刻。歐國盃比賽將於Now TV頻道618及/或頻道619播放/或頻道Lucky 688播放，Now TV點播重溫則於賽事直播後24小時內上架。至於Now E則不會提供歐洲國家盃2024賽事通行證。



歐國盃2024八強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

05/07（星期五）

深夜12時 八強1 西班牙 2：1 德國（90分鐘賽和1：1，西班牙加時勝2：1）

深夜3時 八強2 葡萄牙 0：0 法國（120分鐘賽和0：0，法國互射十二碼勝5：3）

06/07（星期六）

深夜12時 八強4 英格蘭 1：1 瑞士（120分鐘賽和1：1，英格蘭互射十二碼勝5：3）

深夜3時 八強3 荷蘭 2：1 土耳其

歐國盃2024四強及決賽賽程（以下比賽時間為香港時間）：

09/07（星期二）

深夜3時 四強1 西班牙 vs 法國

10/07（星期三）

深夜3時 四強2 英格蘭 vs 荷蘭

14/07（星期日）

深夜3時 決賽 西班牙/法國 vs 英格蘭/荷蘭

歐國盃2024在今年6月舉行。（Getty Images）

歐洲國家盃2024｜大部分深夜12時或3時開波

歐國盃2024有36場分組賽，由6月14日踢到6月26日，接着是淘汰賽階段，由16強到決賽共有15場比賽，由6月29日踢到7月14日。

在36場分組賽中，只有7場於香港時間晚上9時開波，當中最有睇頭是6月16日星期日的波蘭對荷蘭，其餘6場「9點波」皆非歐洲傳統勁旅的比賽。

歐國盃2024在德國舉行。（Getty Images）

有12場分組賽在香港時間深夜12時舉行，餘下17場就在深夜3時上演。多場精彩的分組賽大戰都安排在香港深夜3時，包括6月20日深夜的西班牙對意大利、6月21日深夜的荷蘭對法國。決定最後出線命運的第三輪分組賽，全安排在香港時間深夜12時或3時舉行。

西班牙及意大利同處B組，會在分組賽硬碰。（Getty Images）

英格蘭的3場分組賽皆是深夜波，第一輪對塞爾維亞在6月16日深夜3時，第二輪對丹麥在6月20日深夜12時，第三輪對斯洛文尼亞就在6月25日深夜3時。

淘汰賽全部在香港時間深夜舉行，四強及決賽皆於深夜3時開波。

NowTV將連續五屆直播歐國盃。（資料圖片/葉詩敏攝）

歐洲國家盃2024香港直播安排

Now TV直播全部51場

Now TV在3月21日宣布與歐洲足協簽訂協議，獨家播放歐洲國家盃2024所有51場賽事。歐國盃2024是Now TV連續第五屆獲歐洲足協授權播放歐洲國家盃。

歐國盃賽事將於Now TV頻道618及/或頻道619播放/或頻道Lucky 688播放，於Now TV 服務上提供點播重溫則於賽事直播後24小時內上架，直至2024年8月14日下架。

用戶可以選擇透過Now TV機頂盒上觀看比賽，或者毋需安裝機頂盒，在智能電視、智能手機或平板電腦上使用 Now TV應用程式追蹤整項體育賽事，無論身在香港何處，在家或外出同樣能觀賞比賽。

NowTV獨家直播歐國盃2024 通行證最平$580 Now E不會提供直播通行證

NowTV將直播51場歐國盃2024的比賽。（資料圖片/梁鵬威攝）

ViuTV免費直播5場歐國盃比賽

ViuTV透過社交網站宣布，99台將直播5場歐國盃2024的比賽，並公布了當中3場的直播場次，包括香港時間6月14日深夜的揭幕戰德國對蘇格蘭，而在6月15日及6月16日的晚上黃金時間，ViuTV 99台將直播匈牙利對瑞士及波蘭對荷蘭。ViuTV節目表透露，將會在6月22日星期六晚上播捷克對格魯吉亞。

在上屆歐國盃，ViuTV直播了當中6場比賽，當時包括4場分組賽、1場八強及決賽。

歐國盃2024 ViuTV免費直播賽程表 99台有得睇德國、荷蘭獻技

香港賽馬會場外投注站會直播7場歐國盃分組賽。（資料圖片/廖雁雄攝）

賽馬會場外投注站直播7場歐國盃比賽

今屆歐國盃只有7場分組賽在香港時間晚上9時開波，香港賽馬會場外投注處全部都有直播。6月15日星期六是首個設9時早場的比賽日，投注站會直播A組首輪分組匈牙利對瑞士，到6月16日星期日，則直播D組的荷蘭對波蘭。值得一提的是，ViuTV 99台亦會免費直播這兩場比賽。

歐國盃賽馬會投注站免費直播賽程 播足7場黃金時間開波分組賽

在6月17日星期一，投注站會直播9時開賽的E組首輪羅馬尼亞對烏克蘭。6月18日星期二不設早場，所以沒有直播，到6月19日星期三，第二輪分組賽展開，投注站會直播9時開賽的B組賽事克羅地亞對阿爾巴尼亞。

在6月20日星期四，投注站會直播C組的斯洛文尼亞對塞爾維亞。在6月21日星期五，投注站會直播E組斯洛伐克對烏克蘭。在6月22日星期六，投注站會直播F組的格魯吉亞對捷克。之後，今屆歐國盃再沒有9時開波的早場比賽。

歐國盃2024分組形勢。（X）

歐國盃2024分組形勢：

A組：德國、蘇格蘭、匈牙利、瑞士

B組：西班牙、克羅地亞、意大利、阿爾巴尼亞

C組：斯洛文尼亞、丹麥、塞爾維亞、英格蘭

D組：波蘭、荷蘭、奧地利、法國

E組：比利時、斯洛伐克、羅馬尼亞、烏克蘭

F組：土耳其、格魯吉亞、葡萄牙、捷克

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歐洲國家盃2024分組賽賽程及賽果

以下比賽時間為香港時間：

14/06（星期五）

深夜3時 A組 德國 5：1 蘇格蘭（ViuTV 99台免費直播）

15/06（星期六）

晚上9時 A組 匈牙利 1：3 瑞士（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

深夜12時 B組 西班牙 3：0 克羅地亞

深夜3時 B組 意大利 2：1 阿爾巴尼亞

16/06（星期日）

晚上9時 D組 波蘭 1：2 荷蘭（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

深夜12時 C組 斯洛文尼亞 1：1 丹麥

深夜3時 C組 塞爾維亞 0：1 英格蘭

17/06（星期一）

晚上9時 E組 羅馬尼亞 3：0 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

深夜12時 E組 比利時 0：1 斯洛伐克

深夜3時 D組 奧地利 0：1 法國

18/06（星期二）

深夜12時 F組 土耳其 3：1 格魯吉亞

深夜3時 F組 葡萄牙 2：1 捷克

19/06（星期三）*第二輪分組賽展開

晚上9時 B組 克羅地亞 2：2 阿爾巴尼亞（賽馬會場外投注處直播）

深夜12時 A組 德國 2：0 匈牙利

深夜3時 A組 蘇格蘭 1：1 瑞士

20/06（星期四）

晚上9時 C組 斯洛文尼亞 1：1 塞爾維亞（賽馬會場外投注處直播）

深夜12時 C組 丹麥 1：1 英格蘭

深夜3時 B組 西班牙 1：0 意大利

21/06（星期五）

晚上9時 E組 斯洛伐克 1：2 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

深夜12時 D組 波蘭 1：3 奧地利

深夜3時 D組 荷蘭 0：0 法國

22/06（星期六）

晚上9時 F組 格魯吉亞 1：1 捷克（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

深夜12時 F組 土耳其 0：3 葡萄牙

深夜3時 E組 比利時 2：0 羅馬尼亞

23/06（星期日）*第三輪分組賽展開

深夜3時 A組 瑞士 1：1 德國

深夜3時 A組 蘇格蘭 0：1 匈牙利

24/06（星期一）

深夜3時 B組 克羅地亞 1：1 意大利

深夜3時 B組 阿爾巴尼亞 0：1 西班牙

25/06（星期二）

深夜12時 D組 荷蘭 2：3 奧地利

深夜12時 D組 法國 1：1 波蘭

深夜3時 C組 英格蘭 0：0 斯洛文尼亞

深夜3時 C組 丹麥 0：0 塞爾維亞

26/06（星期三）

深夜12時 E組 斯洛伐克 1：1 羅馬尼亞

深夜12時 E組 烏克蘭 0：0 比利時

深夜3時 F組 捷克 1：2 土耳其

深夜3時 F組 格魯吉亞 2：0 葡萄牙

歐國盃2024十六強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

29/06（星期六）

深夜12時 十六強2 瑞士 2：0 意大利

深夜3時 十六強1 德國 2：0 丹麥

30/06（星期日）

深夜12時 十六強4 英格蘭 2：1 斯洛伐克（90分鐘賽和1：1，英格蘭加時贏2：1）

深夜3時 十六強3 西班牙 4：1 格魯吉亞

01/07（星期一）

深夜12時 十六強6 法國 1：0 比利時

深夜3時 十六強5 葡萄牙 0：0 斯洛文尼亞（120分鐘賽和0：0，葡萄牙互射十二碼贏3：0）

02/07（星期二）

深夜12時 十六強7 羅馬尼亞 0：3 荷蘭

深夜3時 十六強8 奧地利 1：2 土耳其