英超爭標形勢 利物浦領先阿仙奴曼城緊隨 三雄餘下8輪賽程一覽
撰文：顏銘輝
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英超榜首爭冠三雄最新形勢，利物浦以70分暫居首位，阿仙奴以68分排次席，而曼城則以67分排第三位。英超尚有8輪賽事，阿仙奴賽程最難踢，需要面對維拉、車路士、熱刺及曼聯4支強隊，曼城在季尾的硬仗則較少，至於利物浦在4月底需要連續3輪聯賽作客。
曼城原定在4月底鬥熱刺，但因為要踢足總盃準決賽對車路士，該場英超要改期，暫未落實日期。
第一位：利物浦30戰70分（21勝7和2負；得失球+42；得球70、失球28）
利物浦餘下8輪英超賽程：
07/04 作客vs曼聯
14/04 主場vs水晶宮
21/04 作客vs富咸
24/04 作客vs愛華頓
27/04 作客vs韋斯咸
04/05 主場vs熱刺
11/05 作客vs阿士東維拉
19/05 主場vs狼隊
第二位：阿仙奴30戰68分（21勝5和4負；得失球+48；得球72、失球24）
阿仙奴餘下8輪英超賽程：
06/04 作客vs白禮頓
14/04 主場vs阿士東維拉
20/04 作客vs狼隊
23/04 主場vs車路士
28/04 作客vs熱刺
04/05 主場vs般尼茅夫
11/05 作客vs曼聯
19/05 主場vs愛華頓
第三位：曼城30戰67分（20勝7和3負；得失球+38；得球67、失球29）
曼城餘下9輪英超賽程：
06/04 作客vs水晶宮
13/04 主場vs盧頓
25/04 作客vs白禮頓
28/04 作客vs諾定咸森林
04/05 主場vs狼隊
11/05 作客vs富咸
19/05 主場vs韋斯咸
未定 作客vs熱刺