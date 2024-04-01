英超爭標形勢　利物浦領先阿仙奴曼城緊隨　三雄餘下9輪賽程一覽

撰文：顏銘輝
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英超榜首爭冠三雄最新形勢，利物浦以67分暫居首位，阿仙奴以65分排次席，而曼城則以64分排第三位。英超尚有9輪賽事，阿仙奴賽程最難踢，需要面對維拉、車路士、熱刺及曼聯4支強隊，曼城在季尾的硬仗則較少，至於利物浦在4月底需要連續3輪聯賽作客。
曼城原定在4月底鬥熱刺，但因為要踢足總盃準決賽對車路士，該場英超要改期，暫未落實日期。

第一位：利物浦29戰67分（20勝7和2負；得失球+40；得球67、失球27）

利物浦餘下9輪英超賽程：
04/04　主場vs錫菲聯
07/04　作客vs曼聯
14/04　主場vs水晶宮
21/04　作客vs富咸
24/04　作客vs愛華頓
27/04　作客vs韋斯咸
04/05　主場vs熱刺
11/05　作客vs阿士東維拉
19/05　主場vs狼隊

第二位：阿仙奴29戰65分（20勝5和4負；得失球+46；得球70、失球24）

阿仙奴餘下9輪英超賽程：
03/04　主場vs盧頓
06/04　作客vs白禮頓
14/04　主場vs阿士東維拉
20/04　作客vs狼隊
23/04　主場vs車路士
28/04　作客vs熱刺
04/05　主場vs般尼茅夫
11/05　作客vs曼聯
19/05　主場vs愛華頓

第三位：曼城29戰64分（19勝7和3負；得失球+35；得球63、失球28）

曼城餘下9輪英超賽程：
03/04　主場vs阿士東維拉
06/04　作客vs水晶宮
13/04　主場vs盧頓
25/04　作客vs白禮頓
28/04　作客vs諾定咸森林
04/05　主場vs狼隊
11/05　作客vs富咸
19/05　主場vs韋斯咸
未定　作客vs熱刺

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