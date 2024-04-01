英超爭標形勢　利物浦領先阿仙奴曼城緊隨　三雄餘下9輪賽程一覽

英超榜首爭冠三雄最新形勢，利物浦以67分暫居首位，阿仙奴以65分排次席，而曼城則以64分排第三位。英超尚有9輪賽事，阿仙奴賽程最難踢，需要面對維拉、車路士、熱刺及曼聯4支強隊，曼城在季尾的硬仗則較少，至於利物浦在4月底需要連續3輪聯賽作客。

曼城原定在4月底鬥熱刺，但因為要踢足總盃準決賽對車路士，該場英超要改期，暫未落實日期。



第一位：利物浦29戰67分（20勝7和2負；得失球+40；得球67、失球27）

利物浦餘下9輪英超賽程：

04/04 主場vs錫菲聯

07/04 作客vs曼聯

14/04 主場vs水晶宮

21/04 作客vs富咸

24/04 作客vs愛華頓

27/04 作客vs韋斯咸

04/05 主場vs熱刺

11/05 作客vs阿士東維拉

19/05 主場vs狼隊

第二位：阿仙奴29戰65分（20勝5和4負；得失球+46；得球70、失球24）

阿仙奴餘下9輪英超賽程：

03/04 主場vs盧頓

06/04 作客vs白禮頓

14/04 主場vs阿士東維拉

20/04 作客vs狼隊

23/04 主場vs車路士

28/04 作客vs熱刺

04/05 主場vs般尼茅夫

11/05 作客vs曼聯

19/05 主場vs愛華頓

第三位：曼城29戰64分（19勝7和3負；得失球+35；得球63、失球28）

曼城餘下9輪英超賽程：

03/04 主場vs阿士東維拉

06/04 作客vs水晶宮

13/04 主場vs盧頓

25/04 作客vs白禮頓

28/04 作客vs諾定咸森林

04/05 主場vs狼隊

11/05 作客vs富咸

19/05 主場vs韋斯咸

未定 作客vs熱刺