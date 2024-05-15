英超爭標形勢　曼城贏熱刺力壓阿仙奴　榜首雙雄煞科日賽程一覽

英超榜首爭冠最新形勢，曼城靠艾寧夏蘭特梅開二度，在周二晚作客以2：0擊敗熱刺，37戰得88分，壓過86分的阿仙奴，升上榜首。

曼城手握主導權，只要在煞科日主場擊敗韋斯咸，就肯定以91分贏得聯賽冠軍，完成四連冠霸業。至於阿仙奴的形勢被動，他們在煞科日主場對愛華頓非勝不可，還要寄望曼城失分，如果阿仙奴贏愛華頓而曼城賽和韋斯咸，兩隊會同得89分，阿仙奴會靠較佳得失球贏冠軍；如果阿仙奴贏愛華頓而曼城不敵韋斯咸，阿仙奴會以89分超越88分的曼城奪標。



第一位：曼城37戰88分（27勝7和3負；得失球+60；得球93、失球33）

曼城餘下英超賽程：

19/05 主場vs韋斯咸

第二位：阿仙奴37戰86分（27勝5和5負；得失球+61；得球89、失球28）

阿仙奴餘下英超賽程：

19/05 主場vs愛華頓

爭標形勢回顧：

【第37輪爭標形勢】

曼聯0：1阿仙奴；富咸0：4曼城、熱刺0：2曼城

阿仙奴擊敗曼聯後，37戰得86分。曼城有補賽，要踢兩場，先在周末以4：0大破富咸，現得85分，之後在周二以2：0擊敗熱刺，37戰得88分，升上榜首。

在阿仙奴及曼城贏波後，利物浦已經失去後上封王的可能性，正式退出爭標行列。

對熱刺前，曼城的冠軍賠率為1.36倍，而阿仙奴則有2.85倍。擊敗熱刺後，曼城奪冠高唱入雲，熱至1.05倍，而阿仙奴則轉冷至8倍。

【第36輪爭標形勢】

阿仙奴3：0般尼茅夫；曼城5：1狼隊；利物浦4：2熱刺

本周榜首三雄全勝，形勢沒有改變。阿仙奴以3：0大勝般尼茅夫，36戰83分續排榜首，曼城以5：1大破狼隊，踢少一場35戰82分居次席。利物浦以4：2贏熱刺，36戰78分仍排第三位，已被頭兩位拋開，爭標只餘數字上可能。足智彩的英超冠軍賠率與上周分別不大，曼城以1.38倍為大熱門，阿仙奴以2.75倍排次熱，利物浦冷至500倍。

【第35輪爭標形勢】

熱刺2：3阿仙奴；諾定咸森林0：2曼城；韋斯咸2：2利物浦

阿仙奴在北倫敦打吡以3：2擊敗熱刺，35戰80分，續排榜首，曼城以2：0贏諾定咸森林，34戰79分居次席。利物浦再次失分，與韋斯咸賽和2：2，35戰75分仍排第三位，逐步被頭兩位拋離。根據足智彩的英超冠軍賠率，曼城雖稍降溫，但仍以1.37倍為大熱門，阿仙奴贏出硬仗後升溫，以2.75倍排次熱，利物浦已經冷至500倍。

【第34輪爭標形勢】

阿仙奴5：0車路士、白禮頓0：4曼城、愛華頓2：0利物浦

阿仙奴大破車路士，34戰以77分續排榜首，曼城大勝白禮頓後33戰76分居次席，比阿仙奴踢少一場，利物浦在打吡戰作客不敵愛華頓，即使現時以74分排第三位。根據足智彩的英超冠軍賠率，曼城以1.27倍為大熱門，阿仙奴以3.3倍排次熱，利物浦已經冷至25倍。

【第33輪爭標形勢】

狼隊0：2阿仙奴、富咸1：3利物浦

這個周末曼城要踢足總盃準決賽，對熱刺的英超延期，阿仙奴及利物浦分途出擊，同樣奏凱。阿仙奴贏波後33戰74分，憑得失球力壓利物浦，升上榜首，而踢少一場的曼城就以73分排第三位。

【第32輪爭標形勢】

曼城5：1盧頓、利物浦0：1水晶宮、阿仙奴0：2阿士東維拉

榜首形勢有變，曼城本輪主場以5：1大勝盧頓，以73分由第三位升上榜首。原先排榜首的阿仙奴以0：2不敵維拉，以71分跌落第二位。利物浦同樣輸波，以0：1不敵水晶宮，由第二位跌落第三位，他們與阿仙奴同得71分，但得失球不如兵工廠。根據足智彩的英超冠軍賠率，冠軍大熱為1.35倍的曼城，次熱為4.5倍的阿仙奴，接下來是5.75倍的利物浦。

【第31輪爭標形勢】

白禮頓0：3阿仙奴、曼聯2：2利物浦、水晶宮2：4曼城

榜首形勢有變，更加激烈，利物浦對曼聯失分，讓出榜首，退居次席。阿仙奴贏波後與利物浦同樣31戰得71分，阿仙奴得失球為+51，比利物浦的+42好，所以兵工廠上榜首。曼城31戰70分，續排第三位，與榜首差距縮窄至1分之差。根據足智彩的英超冠軍賠率，冠軍大熱為2.25倍的曼城，次熱為2.85倍的阿仙奴，第三熱門為2.95倍的利物浦。

英超｜利物浦失分讓出榜首 高普：以曼聯現況難阻阿仙奴

【第30輪爭標形勢】

利物浦3：1錫菲聯、阿仙奴2：0盧頓、曼城4：1維拉

榜首三雄齊贏，形勢維持不變，利物浦以30戰得70分排榜首，阿仙奴30戰得68分排次席，曼城30戰得67分排第三位。