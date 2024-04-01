港將官宣退役　高肇蔚梁嘉儒結束單車生涯　施幸余感人道別房友

每年4月1日不僅是愚人節，也是香港體壇許多的告別——每個全職運動員資助周期在每年3月31日結束，4月1日就是許多運動員離開體院宿舍、結束全職、甚或正式退役的日子。



葉姵延（左）在2006年多哈亞運奪得銀牌，港隊師姐王晨（右）奪金。（Getty Images）

葉姵延——全職19年

香港羽毛球代表、人稱「黑妹」的葉姵延，日前已在社交媒體宣布結束19年全職運動員生涯。現年36歲的「黑妹」最令人深刻的，無疑是在2006年多哈亞運奪得羽毛球女單銀牌，2009年在主場的東亞運奪金，2010年廣州亞運亦獲銅牌，近年她已淡出國際賽事，向其他行業發展。

她在社交網站發表告別長文，並在文末暗示去向：「現在，我即將迎接人生的新篇章，我會繼續秉持黑妹精神，以及運動員的熱情和堅持，去教導羽毛球並培育下一代。同時，我也將面對各種新的挑戰和嘗試，希望在其他領域也能夠繼續發光發亮」。

高肇蔚（右）在2017年天津全運與梁峻榮（左）合力奪得男子麥迪遜賽銀牌。（資料圖片／李澤彤攝）

高肇蔚——全職18年

一向低調務實的香港單車代表高肇蔚，在隊中默默奮戰18年，現年36歲的他，在2017年全運會與拍檔梁峻榮合力奪得麥迪遜賽銀牌，2018年亞運會再伙隊友獲得男子團體追逐賽銀牌。高肇蔚早在2018年已萌生退意，但他終留隊至今。

「肥高」在IG帖文內寫道：「18年嘅概念就係當我開始全職踩單車做運動員嘅時候，而家隊入面嘅junior（青年軍）先啱啱出世」，他亦指，自己在2006年全職訓練的起點是杭州安吉，生涯終點則是2023年杭州亞運的千島湖，多年來「自己其實沒有太去計較結果成敗得失，我只係每天早上起床去做自己喜歡的事情」。

高肇蔚也感謝生涯遇上過的隊友、教練、體院，指沒有隊友自己不可能會獲得榮譽，並提醒年輕運動員：「希望年輕運動員知道隊友的重要性，有團隊精神才有未來，會令事情事半功倍」。

歐鎧淳（左起）、譚凱琳、鄭莉梅、施幸余，4x100自由泳接力銅牌。（李澤彤攝）

施幸余——全職16年

2008年展開全職生涯的施幸余，轉眼已36歲，曾出戰三屆奧運會（2004、2012及2016）和曾在四屆亞運會（2006、2010、2014及2018）奪得過1銀8銅，她也早已淡出，4月1日在IG發文，寫下告別體院宿舍的感言，指近年先後送別宿友包括李嘉文和李慧詩，終於到自己離開，「完成手續一刻，沒有激動，沒有傷心，甫踏出宿舍大門，毛毛細雨彷彿在提醒著我：不要回頭！」

施幸余在文中回味多年在體院宿舍的經歷，也特別向多年同房、「輪椅劍后」余翠怡道：「雖然我倆性格截然不同，長期不相親不相愛，但托賴多年同住後都未有扯頭髮情景出現（短髮的好處）。謝謝你多年來對我的包容，對我的餵食，以及對我的肯定。」

杭州亞運單車男子全能賽銀牌：梁嘉儒。（葉詩敏攝）

梁嘉儒——全職10年

另外，香港單車代表梁嘉儒也在IG發文宣告退役，表示結束由2014年正式開始的10年的全職運動員生涯，並已遷出體院宿舍。他從青苗到退役在體院受訓18年，強調從無後悔選擇單車，「轉眼18年，回望過去，就好似一瞬間，好似啱啱入嚟冇幾耐咁，做乜霎眼間已經咁大個，路總需走，我冇後悔選擇單車……唔係，係單車選擇咗我，多謝你畀咗咁多美好嘅回憶我！」

梁嘉儒在2018年亞運場地單車賽，助港隊奪得男子團體追逐賽銀牌，去年在杭州亞運前也曾在退役邊緣掙扎過，但最終仍參賽，並奪得男子全能賽銀牌，成為生涯最後一面獎牌。

林衍蕙去年已戰畢生涯最後一場賽事。（資料圖片）

林衍蕙——全職15年

女子佩劍代表林衍蕙早前已宣布退役，在去年的香港公開劍擊錦標賽，已戰畢生涯最後一役，她在生涯曾奪得2010及2014年女佩團體賽銅牌，周日亦在社交媒體向體院宿舍「告別」。

羽毛球代表張德正也發文表示結束14年的全職生涯，不過強調未結束運動員生涯：「喺體院嘅旅程尚未完結，未洗同大家byebye住，換個身份再同大家繼續合作！希望可以繼續為香港羽毛球隊出一分力。」