台灣地震｜行山客24秒影片直擊玉山強震　「我們在山頂沒有落石」

台灣花蓮今（3日）早附近海域發生7.2級地震，有當地行山人士拍片分享，身在台灣最高峰玉山時遇到地震，表示「最高峰感受7級地震，人生差點沒了」。

從片段見到，他們坐在頂峰的石上，有的人身體搖晃，有人說「抓住」及「嚇死」，有人說「山頂沒有落石」，有人就驚得臉青唇白，喘着氣，躲在一塊大石後。



有行山人士在早上9時40分於社交平台Threads發布地震時身在玉山山頂的片段。在24秒的片段中，見到數位行山人士坐在峰頂，有人身體搖晃，有人重複說「抓住」，另有人說「我真的要嚇死了」。有人表示：「我們在山頂，山頂沒有落石。」在片段中，有人就驚得臉青唇白，喘着氣，躲在一塊大石後。

拍片者在Threads寫道：「最高峰感受7級地震，人生差點沒了。」他還有其他留言，包括「真的超級可怕，我以為玉山要切半了」及「我們這次爬山都有戴安全帽，會注意落石」。玉山高海拔3952米，為台灣最高峰。

台灣玉山國家公園管理處表示，已派員前往園區各熱門遊憩登山路線進行巡查（玉山主峰線、八通關越嶺線西段至雲龍瀑布、中之關步道、瓦拉米步道等），目前回報玉山國家公園各遊客中心尚無災情，不過南安遊客中心已依花蓮縣政府公告停止上班上課而暫停開放。管理處還提醒，地震將增加落石風險，請從事山域遊憩的山友務必注意安全，想取消入園的山友可申請退費。