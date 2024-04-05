美職早霸王｜阿蘇勢助國際邁亞密重開勝門　倘美斯復出更如虎添翼

國際邁亞密上周美職主場令人失望地以1：1賽和紐約城，主將美斯今周面對科羅拉多急流有機會傷癒復出，力爭於主場重上勝軌。



美斯缺席了4場賽事，國際邁亞密儘管仍有「巴塞三子」蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴壓陣，但只能取得1勝1和2負的戰績，雖然仍以7戰11分的成績排東岸次席，以1分落後FC辛辛那堤，但比其他前列隊伍多賽1場。

蘇亞雷斯7場攻入5球，是國際邁亞密的首席射手。（路透社）

事實上，雖然美斯缺陣，但國際邁亞密的攻擊力沒有太大問題，上仗對紐約城時，射門有12次，比對手多6次，尤其中鋒蘇亞雷斯十分活躍，除了攻入一球，也有不少具威脅的埋門，可是他這一仗稍為欠運，射門不是射得太正，就是僅告斜出，否則便可帶領邁亞密全取3分。不過，這名烏拉圭鋒將仍是邁亞密進攻的重要棋子，他今季上陣7場，已貢獻5球及3次助攻。

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邁亞密今季踢了7場聯賽，除了上場負紐約紅牛0：4之外，其餘6場聯賽皆有入波，而且至少入1球，並且總共入了14球，入波能力是各隊之冠。儘管美斯上陣成疑，但蘇亞雷斯今季聯賽上陣7場共入5球及交出3次助攻，盡顯球星本色。然而，他們於7聯賽共失10球並且只有2場能保清白之身，反映防線存在很大漏洞。要留意，在其10個失波之中，有5球是於60分鐘或之後失，故若他們於比賽頭1小時內領先，為免夜長夢多，宜利用派彩快割禾青止賺。



邁亞密近期的問題，反而是在防線上，7場失10球，是東岸前10位最差的防守數據；主帥馬天奴上仗已有所調動，將原任防中的布斯基斯移後踢中堅，但35歲的他路數雖佳，速度卻欠奉，所失一球便是他無法追纏對方前鋒阿朗素馬天尼斯，讓後者在窄位射入。

美斯已缺陣4場，也令國際邁亞密近期只能取得1勝1和2負的戰績。（路透社）

科羅拉多急流今季表現普通，6場取得2勝2和2負，在西岸以8分排第7；單計作客的話，急流亦取得1勝1和1負，同樣沒突出之處。如果美斯今場真的可以復出，讓蘇亞雷斯毋須再單打獨鬥，那麼邁亞密於主場重響勝鼓的機會，還是高唱入雲。