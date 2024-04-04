游泳︱英國蛙王比迪王者回歸　走過3年「地獄人生」力爭奧運3連霸

英國「蛙王」比迪（Adam Peaty）近年飽受抑鬱症折磨，東京奧運蟬聯100米蛙泳金牌後陷入低潮，跟隊友打交骨折錯過2022年世錦賽，一年後持續受心理問題困擾未有出賽，2024年世錦賽復出僅獲季軍，成績也跟他保持的世界紀錄相差很遠。

當大家以為，29歲的一代蛙王生涯快將走到盡頭，比迪在英國游泳錦標賽游出今年100蛙最快時間57.94秒勝出兼獲得巴黎奧運入場券，霸氣宣告：他回來了！



英國「蛙王」比迪強勢回歸。（Getty Images）

英國蛙王曾經沉淪

比迪接連在2016、2020兩屆奧運100米蛙泳奪金，連同接力賽事，合共贏得3金2銀，他曾在2014至2022年之間、8年未嚐敗績，被公認為泳壇當代「蛙王」。成功背後，比迪訴說過去3年來猶如「活在地獄」，飽受抑鬱症、酗酒和跟女友分手折磨。他曾承認，被游泳「摧毀」後，「不想再見到游泳池」，轉向酒精和派對來逃避。

他生涯首個警號，在2022年5月響起——他突然傳來腳部骨折，錯過那年的游泳世錦賽。消息指，比迪是跟隊友打架期間受傷。2個月後，他匆匆趕及在英聯邦運動會復出，100蛙僅獲生涯最差的第4名，即使之後在50蛙奪金，賽事之後因心理健康因素暫停訓練，專心休養。那時候他剛跟女友 Eirianedd Munro分手，二人共同育有年幼兒子。

比迪2022年跟女友 Eirianedd Munro分手後陷入低潮。（Getty Images）

沉迷派對與酒精

早在2020年他已曾披露，2018年英聯邦運動會後開始投向酒精懷抱，「賽後到年底我已沒有比賽，賽季完結便會牽涉派對及飲酒，它（酒精）本身是種鎮定劑，所以我經常那樣做。」2021年他參加跳舞真人騷節目《Strictly Come Dancing》被指跟舞伴Katya Jones擦出火花，一年後跟另一半Eirianedd Munro分手，當時他強調跟該節目無關。

「我花了很長時間才明白什麼才對我重要，什麼不是。」比迪說，「現在我學懂如何照顧身體和心靈，不會強行大量灌酒。」他接受《泰晤士報》訪問時曾稱，「那是一段非常孤獨的旅程，肩上的魔鬼說，『你在浪費生命，你不夠好，你需要飲酒，你不能得到你想要的，你不能開心』。」比迪承認，「我跌入自我摧毀的旋渦，我不介意說出來，我也只是一個人。說出來之後，我可能開始尋求答案。」

比迪被指跟《Strictly Come Dancing》舞伴Katya Jones擦出火花，之後跟女友分手。（截圖）

康復之路並非平坦無波，去年夏天他跟在拍攝《Strictly Come Dancing》期間相遇、名廚Gordon Ramsay的女兒Holly Ramsay拍拖，之後卻跟隊友Luke Greenbank衝突後眼角受傷。事緣他取笑對方女友、泳手Anna Hopkin，於是遭Luke Greenbank掌摑，又一次成為負面新聞人物。

在低潮與混亂之中，信仰對他的心理健康有幫助，「我每個周日都去教堂，已經持續數月，對我肯定有幫助。」比迪稱，「那不止是作為一個更好運動員和發揮我的天賦，同時關於成為一個更好的人、更好的爸爸。」

比迪在英國錦禁賽強勢回歸，奪取巴黎奧運入場券。（Getty Images）

3年低潮後強勢反彈

比迪陷入低潮期間，中國泳手覃海洋強勢冒起，2023年由世界大學生運動會、亞運會到世錦賽一路狂掃蛙泳金牌，他在2023年世錦賽100蛙決賽游出57.69秒創下亞洲紀錄，連贏50米、100米及200米蛙泳金牌，儼然成為泳壇新一代「蛙王」，目標直指巴黎奧運金牌。

覃海洋避戰今年世錦賽，比迪復出只游出59.10秒得第3，難免令人懷疑英國蛙王已無復舊觀。然而比迪剛在倫敦游出57.94秒的今年最快時間，也是他自從在東京奧運游出57.37秒奪金後的個人最快成績。比迪認為自己已回復最佳狀態，「57.9秒是個非常好的時間，仍未到我想要的，但已是首個不是太多人做到的理想成績。」目前男子100米蛙泳世界紀錄，是他2019年世錦賽創下的56.88秒。

比迪陷入低潮期間，中國泳手覃海洋強勢冒起。（Getty Images）

曾經厭惡泳池的他，已重新愛上游泳，「我在水中感覺輕鬆，這是我的團隊、家人和我本人的真正勝利。3年來我們從地獄中爬上來，我曾經不想再見到泳池，這運動摧毀了我。很多東西阻礙我，我曾不知道下坡路會去到哪裏，現在每天醒來，我都在享受工作。」

比迪說，「天知道最終結果會怎樣，但我沿途一直很快樂。結局未必如童話故事，亦有可能會是。」作為英國游泳隊領軍人物，比迪一舉一動受盡關注，不少游泳名將均曾受心理健康困擾，「水神」菲比斯和他的接班人積素正是有名例子。比迪及時重拾狀態，對英國隊以至全球游泳愛好者均是一大喜訊，巴黎奧運他與覃海洋的兩代蛙王對決，相當值得期待。