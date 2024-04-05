球迷拾到大谷翔平全壘打棒球　投訴道奇脅迫出　卻非等價交換

與親如家人的翻譯水原一平在涉賭風波各走各路後，大谷翔平開始要靠自己，但今天又有事情發生。

只能說，錢作怪。

他昨日終於轟出加盟道奇後的首記全壘打，也是今季經歷40個打席後「開齋」，女球迷Ambar Roman在看台拾到這個棒球，以為「地上執到寶」，後來她卻向傳媒表示，道奇威迫她交出這個饒富紀念價值的棒球，「球會說如果我不交出棒球，也不會為這個棒球認證」。

《The Athletic》找了拍賣專家估算，大谷翔平加盟道奇後的第一個全壘打棒球，估值為10萬美元。

當然，要有認證的。

交出棒球後，Ambar Roman拿着兩頂簽名棒球帽、一枝簽名球棒和一個簽名波離開道奇球場。不過，她不高興了。



球迷Ambar在看台上拾到大谷翔平擊出的棒球，雖然她交回予大谷翔平，但不滿道奇會方以高壓威迫。（網上圖片）

大谷翔平。（路透社）

據Ambar Roman所說，道奇要她交出棒球的過程並不和平。她在看台拾到棒球後，立即被球會保安包圍，保安將她與丈夫分隔，再將他們帶到球場的Gold Glove Bar。「保安不希望丈夫左右我的決定，至少我覺得是這樣。」Ambar續稱：「那一刻充滿壓力，他們的氣場像在對我說，『你現在就是立刻決定，馬上告訴我答案』。」

會方原先以兩頂大谷簽名帽子交換，但他們認為交易不公，Ambar丈夫直言：「不要誤會，我們不是貪錢。但那是一個充滿意義的棒球，我認為要等價交換。」Ambar表示，即使她不交出棒球，會方也不會為這個大谷加盟道奇後的首個全壘打棒球認證，後來會方「加碼」一枝簽名球棒和一個簽名波，最終兩人拿着一堆東西離開。

交出棒球後，球迷獲得兩頂簽名帽、一支球棒和一個簽名波作為安慰獎。（網上圖片）

一般來說，如果打出充滿紀念價值的球，球員希望取回收藏的話，會用一些紀念品和真人見面「交換」。不過Roman和她的丈夫未被安排與大谷見面。

昨日賽後，有記者問大谷會否取回棒球留為紀念，他說：「這是充滿意義的一球，我可以跟球迷會面，向他們索取棒球。」

Ambar丈夫強調，希望會方善待球迷，有商有量，而不是出動大量保安「大石砸死蟹」；Ambar亦說，不後悔將皮球交出：「沒有球會認證的話，我收藏這個球還有什麼價值？」

是的，如果擊出這個球的不是身價不菲的大谷翔平，今次的風波可會發生麼？