英超．雙紅會︱曼聯中堅荒19歲小將夥馬古尼擔正　利物浦先開紀錄

英超「雙紅會」曼聯主場對利物浦，紅魔鬼中堅傷完一個又一個，華拉尼、連迪路夫、利辛度馬天尼斯、伊雲斯全部因傷缺陣，上場對車路士後備入替伊雲斯的19歲的韋利甘巴拉（Willy Kambwala），夥拍馬古尼正選上陣。曼聯左閘球員亦悉數受傷，雲比沙卡頂上這位置。

利物浦方面則以近期常用的最強陣容應戰。奧脫福現場目前雨勢相當大，不知會否影響今場比賽 ?



加拿祖開賽分半鐘已將皮球送入網，但越位在先。（Getty Images）

雙方甫開賽已各有攻勢，利物浦中堅小將昆沙傳球失誤，曼聯趁勢反擊，加拿祖快腳射入，但越位在先入球無效。隨即輪到利物浦的攻勢，蘇保斯拿爾左路入楔接應沙拿傳球後起腳，被門將奧拿拿撲出。

開賽初段雙方傳球失誤不少，利物浦作客未佔優勢，曼聯在後防傷兵潮之中，踢法積極進取，惟頭18分鐘未見有效射門。利物浦站穩陣腳之下，控球和攻勢漸多，一次角球機會，蘇保斯拿爾開出角球，紐尼斯頭槌二傳頂向遠柱，翼鋒路爾斯迪亞斯在無人看管之下第一時間近門窩利射入，23分鐘利物浦領先1：0。

利物浦翼鋒路爾斯迪亞斯為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

利物浦領先之後，攻勢浪接浪，沙拿、紐尼斯連番施射，奧拿拿再次是場內最忙碌一人。1：1賽和賓福特，曼聯被對手射門31次；3：4負車路士，曼聯面對28次射門，截至上半場38分鐘，利物浦已有12次射門，曼聯有效射門依然是零。

曼聯對利物浦正選陣容。（Ｘ）