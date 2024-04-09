朱婷長文宣布為奧運回歸中國女排　飽受輿論攻擊一度萌生退意

戰畢東京奧運後，中國女排主將朱婷接受手腕手術，即使她近年在歐洲出戰，卻一直未歸隊。朱婷周一（8日）晚上在社交網站發長文，確認正式回歸國家隊，全力助中國女排爭取奧運資格，長文中更提及一度想過離開國家隊，甚至對排球失去興趣。



中國女排隊長朱婷出戰東京奧運時，一直受傷患所困，她在2022年4月完成手腕手術，並在同年7月加盟意大利球隊，征戰當地的聯賽，更助球隊首度贏得歐聯錦標，但這名中國女排隊長遲遲未公布何時返回國家隊。

中國女排在去年9月進行的巴黎奧運資格賽中，失落直接晉級的資格，需要以世界排名定奪最後5席誰屬。以現時排名，中國隊暫列第6，足以藉亞洲區第一的席位取得奧運入場券，但至6月中才可鎖定資格。

中國女排。（微博截圖）

「今天，2024年4月8日，我正式跟中國排球協會確認將會在世界女排聯賽中回歸國家隊。」爭奪奧運資格的關鍵時刻，朱婷透過社交網站發文，宣布復出帶領中國女排衝奧，不少球迷期待的畫面終於出現。

朱婷宣布回歸中國女排。（資料圖片／Getty Images）

朱婷坦言，復出是為了協助中國隊爭奪奧運資格，所以不參加任何商業活動，不接任何商業代言合作，全力應戰。

「我一度對排球失去興趣，我曾向河南省體育局提出退役申請。」朱婷的長文中，更提及近年在排球上的掙扎，她指去年年底到今年春節期間，身體處於疲勞期，比賽狀態嚴重下滑，連日常賽事都無法應付。另外，自東京奧運以來，她一直受到網上的輿論攻擊，各種流言蜚語未有停止，甚至影響到家人，她曾想過遠離是非而退役。

朱婷坦言，自東京奧運受到不少輿論攻擊。（資料圖片／Getty Images）

朱婷在退役的邊緣臨崖勒馬，多得恩師郎平，「這兩年間，恩師郎導（郎平）多次鼓勵我，當我在最低潮時幫我分析身體和技術上存在的問題，並督促我加強體能訓練。重回國家隊繼續為國征戰。在各方面力量的推動下，逐漸從低潮中走岀來，打消了退休的念頭， 現在我感覺自己的身體和心理都做好準備了，繼續為國征戰。」

在朱婷低潮期間，恩師郎平一直給予她鼓勵。（資料圖片／Getty Images）

朱婷回歸中國女排全文：



今天，2024年4月8日，我正式跟中國排球協會確認將會在世界女排聯賽中回歸國家隊。



我此次歸隊，唯一目的就是為中國女排奪取巴黎奧運參賽資格盡一分力，為此我會全力以赴，專心訓練比賽，為避免一切干擾和誤解，在國家隊期間不參加任何商業活動，不接任何商業代言合作。



從去年年底到今年春節，我的身體處於疲勞期，競技狀態嚴重下滑，甚至無法應付日常比賽，加上東京奧運會以來網絡上針對我的各種流言蜚語蓄意攻擊一直沒停過，甚至影響到我的家人，我一度對排球失去興趣，希望遠離是非紛擾，所以我向河南省體育局提出了退役申請。 得知我萌生退意，河南體育局、國家體育總局的各級領導和國家隊都非常關心，多次找我溝通，開導並鼓勵我。 這兩年來恩師郎導（郎平）多次鼓勵我重回國家隊繼續為國征戰，在我最低潮的時候她多次幫我分析身體和技術上存在的問題，督促我加強體能訓練。 在各種力量的推擠下我打消了退休的念頭，加強體能訓練，提升運動表現，狀態的提升給了我信心，我逐漸從低潮中走了岀來。 現在我感覺自己的身體和心理都做好了準備，所以今天正式確認回歸國家隊，再次為國征戰。 在此，我對這段時間一直關心鼓勵幫助我的人一併表示感謝。



接下來我將努力打好本賽季意甲聯賽的最後幾場比賽，之後抓緊恢復體能，早日跟上國家隊的節奏，全身心投入訓練比賽中，和團隊一起全力以赴為中國女排獲得巴黎奧運會參賽資格努力。

