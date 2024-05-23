夏日運動好去處︱溜冰不用出汗但消脂最強　附全港7大溜冰場攻略

夏日炎炎，想運動一下又怕汗流浹背和避免中暑，可考慮各種室內運動。溜冰是其中一種運動量大，又不用成身黐𥹉𥹉的選擇，當然運動有一定難度，需要接受基本訓練，而且對身體消耗頗大，不是看來般輕鬆，惟以消脂角度來看，溜冰絕對是室內運動之中最高效的其中一種。



溜冰消耗量相當大，不是專業選手表現出來那麼輕鬆。（Getty Images）

每小時熱量消耗： 約600卡路里

相比起之前介紹過的室內運動如桌球、健身和保齡球，溜冰的門欖無疑較高，較難無師自通。為免受傷以及可以更好享受運動的樂趣，強烈建議先上一個基本課程。本港各大溜冰場均有提供不同程度的課程，可按個人需要選擇。

溜冰是個易學難精的運動，只需數堂基礎課程，基本上已可以平穩地在冰上滑行，向前、向後溜以及隨時急停，如欲學習更多花式和難度動作，便需要較長時間學習和訓練。

溜冰運動量相當高，根據burned-calories.com資料，一個180磅重成人溜冰，每小時可消耗約600卡路里，跟緩步跑相若，較不少運動都要高。香港市面上大部分課程均以每堂半小時為單位，運動對身體下肢負荷相當大，尤其是小腿，新手或初學者宜注意，避免因一時興奮連續溜冰過長時間致消耗過度，引致受傷或意外。

太古城中心冰上皇宮（太古城中心冰上皇宮官網）

港島區唯一冰場——太古城中心冰上皇宮

選擇溜冰場，相信大部分人都會以地點為首要考慮，住在香港區的「港島人」，當然首選位於太古城中心的冰上皇宮。1982年太古城中心一期商場開幕，已設有全港首個在商場內開設的溜冰場，之後溜冰場遷往第二期商場至今。

溜冰場歷史悠久，冰面質素向來有保證，2021年重新裝修，音響和燈光設備升級，一個新賣點是無需脫下溜冰鞋便可輕鬆進出緊接冰面的餐廳。必須注意冰上皇宮個別時段、尤其是周六、日為溜冰學校專用，不對外開放，每次前往之前宜先作查詢。

地址：太古城中心二期1樓

收費：每節90至115元（每節2至2.5小時）

電話：2844 8688

冰面面積：800平方米

營業時間：周一至五 *09:30-22:00／周六至日 *08:00-22:00



*周六、日下午3時前及個別時段為溜冰學校專用時段，不對外開放



官方網頁：cityplaza.com/zh-hk/ice-palace

愉景灣溜冰場（愉景灣溜冰場Facebook專頁）

全港最平最抵玩——愉景灣溜冰場

如果不趕時間，愉景灣溜冰場是個最抵玩的選擇。位於大嶼山愉景灣，地點較為隔涉，但位置鄰近愉景灣碼頭，又未算太山旮旯。平日每節收費65至75元，假日也僅為85元，而且其他冰場一般每節僅2至2.5小時，愉景灣溜冰場大部分日子每節均超過3小時，平日部分日子更設有下午1時半至7時半的超長時段，玩足6小時也只是75元。（當然一般而言，連續溜冰45分鐘至1小時已經很累，玩足6小時應該無甚可能。）

冰場面積達1593平方米，為全港最大，同樣需注意個別時段不對外開放，山長水遠，先查清楚以免撲空為上。

地址：香港大嶼山愉景灣愉景廣場地下

收費：每節65至85元（每節2.5至6小時）

電話：2234 0187 / 2234 6678

冰面面積：1593平方米

營業時間：周一至日 *10:00-22:00



*部分時間不對外開放



官方網頁：dbicerink.com/tc/home

LOHAS Rink（LOHAS Rink官網）

全港最新溜冰場——LOHAS Rink

將軍澳區的朋友，可選擇日出康城的LOHAS Rink。溜冰場隨商場在2020年啟用，是全香港最新的溜冰場，面積達1579平方米，為全港第二最大。對區外人士而言，地點不算方便，收費相對便宜，但必須注意冰場開放時間有點飄忽，個別時間為溜冰學校專用或被訂場，不對外開放，有意前往務必查詢當日開放時間，以免撲空失望。

地址：新界將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210

收費：每節75至100元（每節2至2.5小時）

電話：2622 8400

冰面面積：1579平方米

營業時間：周一至日 *10:00-22:00



*部分時間不對外開放



官方網頁：https://lohasrink.com.hk/zh-hk

Mega Ice溜冰場（Mega Ice Facebook專頁）

最夜收工的溜冰場——九龍灣Mega Ice

到東九龍返工返學的朋友，不時遇上交通擠塞的煩惱，唔想同人迫，不妨到九龍灣Mega Box的Mega Ice消磨一下時間。Mega Ice是香港舉行冰上曲棍球的主要場地，不時舉行本地以至國際賽事，感覺上是個以冰球主導的場地，但同樣可供大眾溜冰，而且價格亦相宜。

跟愉景灣溜冰場一樣，設有平日超長時段，上午10時至下午3時半（個別日子更長至下午4時）收費僅70元，而且開放時間較長，理論上周六、日營業至午夜12時。不少假日均會上演冰球賽事及被租用，未必對外開放。

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場五期2座MegaBox10樓1號舖

收費：每節70至90元（每節2至6小時）

電話：2989 3000

冰面面積：1482平方米

營業時間：周一至五 *10:00-22:00／周六至日 *09:00-23:59



*部分時間不對外開放



官方網頁：megaice.com.hk

圓方The Rink以八達通出入場，按時收費。（圓方官網）

溜冰快閃之選——圓方The Rink

油尖旺區一帶溜冰場選擇最多，九龍站上蓋圓方商場、九龍塘又一城及西九龍中心均分別設有賣點不同的溜冰場。先說圓方內的The Rink，它是全港首個採用彈性收費的溜冰場，入場費劃一20元，按時收費每分鐘1.1至1.6元（即每小時66至96元，連入場費為86至116元）。

換言之，時間愈長，收費愈貴，費用看似較其他冰場高昂，不過溜冰本身就是個難以長時間玩的運動，基本上連續溜45分鐘至1小時已經相當勞累。The Rink按時收費的最大好處，是不用限時限刻分時段，可隨個人日程到場玩，適合行程緊密人士「快閃」，想消磨時間便不用考慮它了。溜冰場用八達通入場，退場時按時自動收費，相當方便。

地址：尖沙咀柯士甸道1號圓方商場G001

收費：入場費20元，按時另計每分鐘1.1元至1.6元

電話：2196 8016

冰面面積：920平方米

營業時間：周一至日 *10:00-22:00



*部分時間不對外開放



官方網頁：therinkelements.com

又一城歡天雪地（又一城歡天雪地官網）

溜冰高手試練場——又一城歡天雪地

全港人流最勁的溜冰場，九龍塘又一城商場內的歡天雪地相信長年位佔榜首。鄰近城市大學和不少中學，就算冰場面積不算細，人流密集之下，總是有很擠迫的感覺，而且冰場位置開揚，害羞的新手最好避免到這裏。人滿之患下，只有藝高人膽大的高手，才能在人潮洶湧之中高速突圍。

地址：九龍塘達之路80號

收費：80至100元（每節1.5至2小時）

電話：2844 3588 / 5500 3588

冰面面積：1150平方米

營業時間：周一至日 *10:30-21:00



*部分時間不對外開放



官方網頁：festivalwalk.com.hk/tc/fun/glacier.aspx

飛龍冰上樂園（飛龍冰上樂園）

最親民溜冰選擇——飛龍冰上樂園

溜冰運動往往給人一種「很高級」的感覺，令人想試又不敢試。害羞的朋友可選擇到深水埗西九龍中心頂樓的飛龍冰上樂園一試。跟其他場地不同，飛龍冰上樂園位於商場頂樓，基本上沒有外來「觀眾」，是不少新手、初哥之選，大家程度差不多，心理壓力相對也較輕一點，失手跌倒也沒那麼尷尬。

飛龍冰上樂園土炮味濃，沒有其他場地的「高級感」，相對而言冰面質素也較普通，不時有凹凸不平的狀況，到場人士要小心這些不易察覺的陷阱。

地址：深水埗欽州街西九龍中心8樓

收費：80元（每節1.5至4小時）

電話：2307 9264

冰面面積：738平方米

營業時間：星期一至五 *10:00-21:00／周六 *10:30-21:00／周日 *10:30-18:00



*部分時間不對外開放



官方網頁：https://sites.google.com/view/skyrink