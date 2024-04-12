游泳｜何詩蓓接受四星期高原訓練　美國系列賽100自游52.47秒奪金

何詩蓓（Siobhan）贏得長池世界冠軍後，早前在美國接受四星期的高原訓練，其後今周在美國德州出戰「2024 TYR PRO SWIM SERIES」。何詩蓓當地時間周四（11日）出戰女子100米自由泳，在決賽游出52.74秒，順利贏得金牌。



何詩蓓完成4星期的高原訓練後，繼續在美國比賽。（資料圖片／Getty Images）

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巴黎奧運在即，手握5個奧運的何詩蓓，早前與隊友赴美國亞利桑那州集訓，在海拔超過2100米的高原接受為期4星期的訓練。完成集訓後，Siobhan今星期在德州出戰「2024 TYR PRO SWIM SERIES」。

何詩蓓在當地時間周四先戰女子100米自由泳，Siobhan在初賽游出53.67秒，以總成績首名晉級決賽，Siobhan在決賽造出52.74秒，力壓美國的杜格拉絲（Kate Douglass）及哈絲嘉（Torri Huske），奪得100自的金牌。

何詩蓓賽後按受訪問，指本身對今次比賽沒有太大期望，只想看看在高原訓練後的狀態如何。備戰奧運進入最後階段，Siobhan未來數個月將在歐洲參加不同賽事，繼續調整狀態及技術，為巴黎奧運作最好的準備。何詩蓓在美國時間周五將轉戰200米自由泳，再度衝擊金牌。

何詩蓓在美國系列賽的100自奪金。（資料圖片／Getty Images）

與何詩蓓一同接受高原訓練的鄭莉梅（Camille），亦有出戰女子100自，Camille在初賽游出57.66秒，總成績排第69，無緣晉級。