體操︱石偉雄世界盃卡塔爾站主要競敵失手　巴黎奧運資格高唱入雲

香港「跳馬王子」石偉雄在卡塔爾出戰體操世界盃最後一站，即使未能晉身男子跳馬決賽，受惠主要競敵嚴重失手，巴黎奧運參賽資格高唱入雲。



香港「跳馬王子」石偉雄穩奪巴黎奧運資格。（石偉雄IG）

石偉雄未能從去年體操世界錦標賽直接獲得奧運資格，因此要在今年體操世界盃4個分站力爭佳績出線。他先在埃及站獲銅牌，繼而在德國站初賽止步未能得分，「石仔」在阿塞拜疆站重整旗鼓，初賽首名晉級後，決賽兩跳平均得14.886分，與英國選手Harry Hepworth同分，但在難度分較高之下，獲得銀牌。冠軍由得14.9分的烏克蘭選手Nazar Chepurnyi獲得。

體操世界盃的奧運積分，只計算運動員在4個分站之中成績最佳的3個分站，石偉雄在首三站之中，已在埃及及阿塞拜疆兩分站踏上頒獎台，共得60分，暫列第二位。

頭兩位選手均可獲得奧運資格，「石仔」在排名上有優勢，今站只要有分落袋，資格已相當穩陣。

石偉雄力爭巴黎奧運資格。（資料圖片/林靄怡攝）

最大競爭對手卡塔爾站嚴重失手

「石仔」的最大競爭對手，排第一位的伊朗選手Mahdi Olfati，目前所得的62分，已是3站加起來的分數。卡塔爾上演的最後一個分站，石偉雄跟Mahdi Olfati正面交鋒，Mahdi Olfati在今站嚴重失手，第一跳未獲分數，第二跳得13.4分，兩跳平均得6.7分，在24位完賽選手中敬陪末席，今站不能獲得分數。

石偉雄第一跳得13.366分，第二跳得14.333分，兩跳平均得13.849分，排第十名，未能以前八位晉身決賽，暫列後補。不過由於前十六名均可獲分數，石偉雄分數上肯定可超越Mahdi Olfati。

卡塔爾體操世界盃分站前，跳馬選手積分。（截圖）

「石仔」基本上穩奪資格

賽前以43分排第四位的中華台北選手曾為聖，今站以13.566分僅得第17，無分落袋，不會威脅到「石仔」；反觀排第三位的澳洲選手James BACUETI以14.516分第四名闌入決賽，有望增加分數。他目前3站累積46分，扣去只得5分的阿塞拜疆站，今站獲得冠軍才有望超越「石仔」。

分站冠軍可得30分、亞軍25分、季軍20分，殿軍18分，第五名16名如此類推；今站前累積32分的克羅地亞選手Aurel BENOVIC，以14.133分第七名入決賽，如奪冠仍有機會爭取其中一席。

Mahdi Olfati失手之下，石偉雄基本上已穩獲從世界盃分站系列賽獲得的兩個巴黎奧運男子跳馬資格之一，繼2012年及2021年後，第三度代表香港出戰奧運。