英足總盃︱曼聯曾領先3球　補時5分鐘被高雲地利追成3：3

英格蘭足總盃另一場4強賽事，曼聯作客英冠球隊高雲地利，上半場憑麥湯米尼和哈利馬古尼各入一球，半場擁有兩球優勢返入更衣室。

曼聯下半場一度領先至3：0，惟高雲地利在比賽最後20分鐘連入3球，包括補時5分鐘射入十二碼，完場前追成3：3。



麥湯米尼為曼聯在足總盃對高雲地利先開紀錄。（Getty Images）

曼聯近期嚴重中堅傷兵潮之下，今場由中場卡斯米路客串，與馬古尼一起扼守後防中路。對手只是實力平平的英冠球隊高雲地利，上半場可說未受考驗。

曼聯甫開賽已有不少入球機會，加拿祖、拉舒福特先後面對高雲地利門將均未能把握。上半場23分鐘，加拿祖引球入對手禁區，他找到上前助攻的守將達洛治，一記地波傳送，麥湯米尼後上殺入遠柱接應射入，這位今季多次拯救曼聯的蘇格蘭中場，為曼聯先開紀錄。

馬古尼在完上半場前為曼聯擴大比數至2：0。（Getty Images）

紅魔鬼在優勢中遲遲未能擴大比數，直到上半場補時1分鐘，一次角球後，隊長般奴費南迪斯一記高波妙傳入禁區，擅頂的中堅哈利馬古尼頭槌破網，助曼聯領先至2：0。

上半場高雲地利只得1次射門，對曼聯防線威脅相當有限，紅魔鬼完全主導比賽。

卡斯米路踢中堅，曼聯一樣能應付高雲地利。（Getty Images）

般奴費南迪斯58分鐘的入球，助曼聯領先至3：0。不過下半場高雲地利搶回不少攻勢，森斯（Ellis Simms）71分鐘的入球，為高雲地利帶來一絲希望。奧哈利（Callum O'Hare）79分鐘為高雲地利射成2：3，令賽事掀起高潮。