傑出運動員選舉持續更新｜何詩蓓奪女星中之星　吳安儀第11次獲選

2023年度香港傑出運動員選舉頒獎禮周三（24日）晚上在香港會議展覽中心舉行，這項被視為本港體壇最高榮譽的頒獎禮有「體壇奧斯卡」之稱，經過公眾投票、傳媒投票及評審評分後，揭盅2023年度的體壇獎項，包括男子及女子傑出運動員各五名、最佳運動隊伍、最佳運動組合，及最高殊榮的男子及女子「星中之星」。

頒獎禮會在晚上7時開始在港台電視32直播，本文會為大家持續更新頒獎禮前的紅地氈環節及得獎名單。



【19:35】第五位傑出女運動員是游泳代表何詩蓓，這位長池世界冠軍道：「首先想多謝奧委會和國泰搞這盛事，去獎勵運動員付出，我成日講笑咁講自己做運動員係好自私嘅一件事，要身邊嘅人圍繞住自己去行，身邊教練、營養師、物理治療師做嘅嘢都係為咗我去攞成績，好想多謝佢哋，佢哋付出好多我先有今日成就，我可以做嘅就係繼續努力去爭取更好成績，希望我可以帶畀佢哋更多讚賞。」

何詩蓓同時奪得最高殊榮「女子星中之星」，她再次分享道：「多謝完背後團隊，想多謝香港政府，尤其剛宣布買入奧運轉播權，令所有市民都能睇到我哋比賽。上屆奧運令好多香港人認識香港運動員，感受到市民對我哋嘅支持同愛，都有個小妹妹寫信畀我，話Siobhan姐姐你係好好嘅運動員，但遲啲我會破晒你嘅紀錄！」她表示希望啟發更多人去追尋自己夢想，同時為其他港將打氣。

【19:33】第四位傑出女運動員是桌球代表吳安儀，由於桌球未能進入2026年名古屋亞運項目，即將被剔出體院精英項目，吳安儀感概道：「桌球項目從不是主流，要做到成績好普及化，要靠背後團隊，桌球在今季也在很多比賽有突破性佳績……不知道有無下一次，感謝政府和體院一直支持，令我們可以圓夢。其實桌球不是使好多錢㗎咋……之前一位小朋友給我看了一幅畫，畫了一位四眼桌球手，寫着我的志願，希望傅家俊、吳安儀仍能成為小朋友的夢想。」

【19:29】第三位傑出女運動員是劍擊代表江旻憓，她同樣未能到場，透過影片簡短道謝：「謝謝大家支持，祝大家身體健康，開開心心。」

【19:27】第二位傑出女運動員是空手道代表劉慕裳，這位突破性奪得亞洲錦標賽冠軍的女將未克到場，透過影片表示：「在2023年我拿到自己很滿意的成績，希望2024年也拿到更好成績，和完成給予自己的目標」。

【19:23】首先揭曉的是香港傑出女運動員，首位得獎者是乒乓代表杜凱琹。她坦言「心跳有點快，沒有想過會獲得這獎項」，並感謝到場支持的父母多年培育，亦向乒乓球總會及背後團隊道謝，「今年是巴黎奧運年，會全力以赴爭取好成績。」她已獲得巴黎奧運乒乓的混合雙打資格，亦有望出戰女子團體賽。

【18:47】何詩蓓、張家朗、羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪也分別到場。何詩蓓選擇了上身綴珠片的Chanel黑色Deep V長裙，高貴優雅；「Skinhead」的張家朗則戴上透明框眼鏡，配以簡潔的黑色西裝外套及黑長褲；謝影雪在黑色長裙外披上白色西裝外套，造型俏麗，鄧俊文也是黑色外套及長褲配白鞋，與拍檔顏色相配。

【18:30】角逐「最佳運動隊伍」的香港足球代表隊，在主帥安達臣率領下穿起亞運隊服到場。

港足大軍在安達臣帶領下到場。（袁志浩攝）

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【18:25】桌球代表、「四眼Cue后」吳安儀今日脫下眼鏡，穿上一襲黑色綴銀線長裙到場，成熟大方，她表示今次對造型沒什麼想法，「所以搵造型師幫手，好似發掘新一面，擔心今次會是最後一次（出席頒獎禮），因為下一屆（桌球）已不是精英項目。」

【18:15】頒獎禮會在晚上7時展開，傍晚6時過後，運動員魚貫盛裝抵達。率先到場的有剛宣布退役的賽艇代表王瑋駿，他去年在杭州亞運夥林新棟奪得雙人單槳無舵艇金牌。對於能否獲獎，他表示因亞運金牌對戰績有信心，「但其他組合都好強，拭目以待」。