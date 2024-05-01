巴黎奧運｜港隊4月連取14個參賽資格　柔道聘新教練望奪入場券

距離巴黎奧運揭幕僅餘兩個多月，奧運資格的爭逐已步入尾聲，香港隊在4月一共獲得14個奧運資格，令港隊手上的奧運入場券大增至30張。

絕大部份奧運資格會在6月底或之前決出，不少港將仍在為此努力，當中包括聘用了新教練的柔道隊。



香港隊在4月可謂奧運資格大豐收，一共獲14個資格。先由4月1日正式落實的劍擊奧運資格排名說起，張家朗、陳諾思和江旻憓分別鎖定個人賽資格，11日再有乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，透過奧運資格賽冠軍獲得入場券，15日再增加一個場地單車女子全能賽資格，是由新星李思穎的奧運積分排名獲得，參賽人選稍後落實，但預計同由李思穎出戰。

延伸閱讀：巴黎奧運2024香港隊名單持續更新

到月底，港隊更是每隔幾日便有好消息——21日，「跳馬王子」石偉雄和賽艇代表趙顯臻，都分別落實再戰奧運會；由25至27日連續3日先有鄭清然在風帆男子iQFoiL為香港獲得一席資格，翌日阿輝／祥傑奪得帆船男子49人級資格，何瑋桁再在劍擊亞洲及大洋洲區資格賽奪得男子重劍冠軍，落實生涯首度參加奧運。

趙顯臻早前透過賽艇亞洲及大洋洲區奧運資格賽，獲得奧運資格。（趙顯臻Facebook）

4月30日也是羽毛球奧運資格積分結算的日子，一如之前預期，港隊共獲得4個項目的資格，包括男單的李卓耀、女單的盧善恩和女雙的楊雅婷／楊霈霖，都會首度代表香港出戰奧運，而人氣混雙組合鄧俊文／謝影雪也獲得資格，將是「鄧謝配」第二次出戰奧運，同時是謝影雪第4次、也是最後一次出戰奧運會。

截至5月1日，香港暫時獲得30個巴黎奧運資格，當中獲得最多資格的是游泳代表何詩蓓，擁有5個個人賽資格（女子50米、100米、200米、400米自由泳及100米蛙泳），她也是目前唯一一位獲得超過一個奧運資格的香港選手。部份項目是以國家或地區協會的名義獲得，需再由總會決定派遣哪位運動員參賽，當中包括風帆、單車、乒乓團體賽等。由於香港有女子乒乓團體賽資格，將出戰混雙的杜凱琹，很大機會如上屆般出戰超過一個細項。

何瑋桁將會首次出戰奧運會。（資料圖片／趙子晉攝）

餘下大部份奧運資格會在6月底或之前落實，當中三項鐵人會在5月27日結算積分排名，伍泰龍仍排在獲得資格的範圍內；柔道的積分排名會在6月23日「截數」，女子48公斤級港將王嘉莉目前仍有望透過亞洲區排名獲得資格。

柔道總會周三（1日）公布，即日起委任來自蒙古的Odbayar Ganbaatar出任港隊教練，任其兩年，他是2017年世界錦標賽男子73公斤以下銅牌得主，總會指，Odbayar Ganbaatar會在5月5日到北京與王嘉莉、楊諾琳、李玨穎會合，並領軍往哈薩克坦阿斯塔納參加QAZAQSTAN Barysy大滿貫賽事，繼續爭取奧運資格。