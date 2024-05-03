英超歐聯歐霸資格形勢｜熱刺爭四受挫 曼聯搶歐霸席位仍有優勢
爭標以外，英超的前列球隊還要為歐洲賽資格而奮鬥，阿仙奴、曼城及利物浦已取歐聯資格，最後一席由維拉及熱刺爭奪，熱刺在周四晚作客以0：2不敵車路士，爭四形勢大受打擊。歐霸資格方面，曼聯、紐卡素以至車路士將要鬥一鬥。
【歐聯：維拉、熱刺爭第四席】
第四位：阿士東維拉35戰67分（20勝7和8負；得失球+21；得球73、失球52）
餘下3輪賽程：
05/05 作客vs白禮頓
13/05 主場vs利物浦
19/05 作客vs水晶宮
第五位：熱刺34戰60分（18勝6和10負；得失球+13；得球67、失球54）
餘下4輪賽程：
05/05 作客vs利物浦
11/05 主場vs般尼
14/05 主場vs曼城
19/05 作客vs錫菲聯
爭四形勢上，維拉佔明顯優勢，他們踢多一場領先熱刺7分，就算熱刺在補賽贏波，維拉尚有4分領先。再者，熱刺的賽程較難踢，需要硬撼全力爭標的曼城，還要對護級水深火熱的般尼。
【歐霸：曼聯、紐卡素、車路士爭前六】
第六位：曼聯34戰54分（16勝6和12負；得失球+1；得球52、失球51）
餘下4輪賽程：
06/05 作客vs水晶宮
12/05 主場vs阿仙奴
15/05 主場vs紐卡素
19/05 作客vs白禮頓
第七位：紐卡素34戰53分（16戰5和13負；得失球+19；得球74、失球55）
餘下4輪賽程：
04/05 作客vs般尼
11/05 主場vs白禮頓
15/05 作客vs曼聯
19/05 作客vs賓福特
第八位：車路士34戰51分（14勝9和11負；得失球+6；得球65、失球59）
餘下4輪賽程：
05/05 主場vs韋斯咸
11/05 作客vs諾定咸森林
15/05 作客vs白禮頓
19/05 主場vs般尼茅夫
英格蘭有兩個歐霸席位，一個給聯賽第五名，另一個給足總盃冠軍。足總盃決賽由曼城對曼聯，如果曼城贏足總盃，屬於足總盃冠軍的歐霸席位就會轉給聯賽第六名，第七名就遞補獲得歐協聯席位。目前曼聯排第六名，紐卡素排第七。
如果曼聯贏到足總盃冠軍，無論聯賽排什麼位置，都會獲得歐霸資格，歐協聯席位就會給予聯賽排名最高但沒有歐洲賽資格的球隊。如按目前形勢，歐協聯席位會給予第七位的紐卡素。
屬於聯賽第五名的歐霸資格，相信是維拉及熱刺其中一隊。兩隊正在爭前四名踢歐聯，而爭輸的一隊預料就排第五名轉戰歐霸。
在爭歐霸資格上，曼聯的優勢比紐卡素、車路士大，一來聯賽分數稍為領先，二來有足總盃決賽的一場過機會。如果曼聯想踢歐霸，有兩個可能性，一是足總盃決賽擊敗曼城即可，不用理會聯賽成績；二是聯賽排第六位，不用理會足總盃決賽戰果。保住第六名是曼聯餘下幾輪的最大目標。
紐卡素目前落後曼聯1分，如果他們想踢歐霸，必須滿足兩個條件，首先他們要在聯賽排名壓過曼聯，升上第六名，同時間，曼城要在足總盃擊敗曼聯封王。如果他們排第六名而曼聯贏了足總盃，他們亦只能踢歐協聯。
賽程上，曼聯要鬥爭標的阿仙奴，而紐卡素就對護級的般尼。最關鍵的是，紐卡素及曼聯會在尾二一場交手，該仗很大機會決定第六名誰屬。
不過，曼、紐相爭，車路士或會得利。車路士擊敗熱刺後，34戰51分排第八位，分別落後曼聯3分及紐卡素2分，仍有機會衝上前六名。賽程上，車路士比曼聯及紐卡素易踢，除了要對護級的諾定咸森林以外，其餘對手都是戰意成疑的中游分子。
韋斯咸及般尼茅夫等數字上仍有機會上前六名，但可能性不大，所以不作比較。