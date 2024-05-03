英超歐聯歐霸資格形勢｜熱刺爭四受挫　曼聯搶歐霸席位仍有優勢

爭標以外，英超的前列球隊還要為歐洲賽資格而奮鬥，阿仙奴、曼城及利物浦已取歐聯資格，最後一席由維拉及熱刺爭奪，熱刺在周四晚作客以0：2不敵車路士，爭四形勢大受打擊。歐霸資格方面，曼聯、紐卡素以至車路士將要鬥一鬥。



維拉爭四有優勢。（Getty Images）

【歐聯：維拉、熱刺爭第四席】

第四位：阿士東維拉35戰67分（20勝7和8負；得失球+21；得球73、失球52）

餘下3輪賽程：

05/05 作客vs白禮頓

13/05 主場vs利物浦

19/05 作客vs水晶宮

第五位：熱刺34戰60分（18勝6和10負；得失球+13；得球67、失球54）

餘下4輪賽程：

05/05 作客vs利物浦

11/05 主場vs般尼

14/05 主場vs曼城

19/05 作客vs錫菲聯

爭四形勢上，維拉佔明顯優勢，他們踢多一場領先熱刺7分，就算熱刺在補賽贏波，維拉尚有4分領先。再者，熱刺的賽程較難踢，需要硬撼全力爭標的曼城，還要對護級水深火熱的般尼。

熱刺爭四形勢被動，賽程亦難踢。（Getty Images）

【歐霸：曼聯、紐卡素、車路士爭前六】

第六位：曼聯34戰54分（16勝6和12負；得失球+1；得球52、失球51）

餘下4輪賽程：

06/05 作客vs水晶宮

12/05 主場vs阿仙奴

15/05 主場vs紐卡素

19/05 作客vs白禮頓

第七位：紐卡素34戰53分（16戰5和13負；得失球+19；得球74、失球55）

餘下4輪賽程：

04/05 作客vs般尼

11/05 主場vs白禮頓

15/05 作客vs曼聯

19/05 作客vs賓福特

第八位：車路士34戰51分（14勝9和11負；得失球+6；得球65、失球59）

餘下4輪賽程：

05/05 主場vs韋斯咸

11/05 作客vs諾定咸森林

15/05 作客vs白禮頓

19/05 主場vs般尼茅夫

英格蘭有兩個歐霸席位，一個給聯賽第五名，另一個給足總盃冠軍。足總盃決賽由曼城對曼聯，如果曼城贏足總盃，屬於足總盃冠軍的歐霸席位就會轉給聯賽第六名，第七名就遞補獲得歐協聯席位。目前曼聯排第六名，紐卡素排第七。

如果曼聯贏到足總盃冠軍，無論聯賽排什麼位置，都會獲得歐霸資格，歐協聯席位就會給予聯賽排名最高但沒有歐洲賽資格的球隊。如按目前形勢，歐協聯席位會給予第七位的紐卡素。

紐卡素想踢歐霸，首先要升上第六名，之後寄望曼城贏足總盃。（Getty Images）

屬於聯賽第五名的歐霸資格，相信是維拉及熱刺其中一隊。兩隊正在爭前四名踢歐聯，而爭輸的一隊預料就排第五名轉戰歐霸。

在爭歐霸資格上，曼聯的優勢比紐卡素、車路士大，一來聯賽分數稍為領先，二來有足總盃決賽的一場過機會。如果曼聯想踢歐霸，有兩個可能性，一是足總盃決賽擊敗曼城即可，不用理會聯賽成績；二是聯賽排第六位，不用理會足總盃決賽戰果。保住第六名是曼聯餘下幾輪的最大目標。

曼聯目標保持聯賽頭六名。（Getty Images）

紐卡素目前落後曼聯1分，如果他們想踢歐霸，必須滿足兩個條件，首先他們要在聯賽排名壓過曼聯，升上第六名，同時間，曼城要在足總盃擊敗曼聯封王。如果他們排第六名而曼聯贏了足總盃，他們亦只能踢歐協聯。

曼聯及紐卡素會在5月15日正面交鋒，由曼聯主場。（Getty Images）

賽程上，曼聯要鬥爭標的阿仙奴，而紐卡素就對護級的般尼。最關鍵的是，紐卡素及曼聯會在尾二一場交手，該仗很大機會決定第六名誰屬。

不過，曼、紐相爭，車路士或會得利。車路士擊敗熱刺後，34戰51分排第八位，分別落後曼聯3分及紐卡素2分，仍有機會衝上前六名。賽程上，車路士比曼聯及紐卡素易踢，除了要對護級的諾定咸森林以外，其餘對手都是戰意成疑的中游分子。

車路士有沒有機會後來居上踢到歐洲賽？（路透社）

韋斯咸及般尼茅夫等數字上仍有機會上前六名，但可能性不大，所以不作比較。