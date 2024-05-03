花劍世界盃香港站｜張家朗挫韓國劍手晉級　蔡俊彥絕地追分贏掌聲

經過兩日的資格賽後，花劍世界盃香港站的正賽圈今日（3日）上演，港隊男、女子花劍各有三將出線，主場角逐錦標。



男子花劍方面，連日來在場館不斷「被集郵」的張家朗終登場，首圈面對韓國劍手Choi Minseo。作為5號種子的張家朗一出場，就吸引約60人在其劍道附近觀賽，明顯較其他劍手多出幾倍，他每次得分也傳來莫大歡呼聲，最終張家朗未受太大壓力下，以15：10擊敗對手，晉級次圈，對手是英國的19歲小將Jamie Cook，他在青年世界排名第8。

張家朗在主場出戰世界盃。（夏家朗攝）

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早前坦言狀態一般的蔡俊彥，同樣遇上強敵，惡鬥另一美國劍手陳海翔（Alexander Massialas），他早段落後3：7，與對手合演一輪激烈的對攻戰後，遭拉開分差到9：14，但這位港將上演絕地反擊，連刺5劍追平至14：14，最後一分，他與陳海翔同時刺中對手，惟裁判翻看影片後將這一分判予陳海翔。蔡俊彥雖出局，仍搏得全場熱烈掌聲。

另一港將李逸朗，周四在資格賽以一劍險勝中國劍手進入今日的正賽，首圈挑戰世界第一、美國劍手伊肯（Nick Itkin），終以4：15告負出局。

花劍隊的楊子加、羽毛球代表楊雅婷和鄧俊文到場觀賽。（趙子晉攝）

女花梁雅蕾晉級 兩將首圈出局

港隊由陳諾思（Daphne）打頭陣，這名巴黎奧運代表硬撼世界第四的意大利老將芭天妮（Martina Batini）。Daphne開局先落後，首節中段一度反超前6：5，面對經驗老到的對手，及時取回優勢，陳連失7分、以6：12完成首節，Daphne休息後未能扭轉局面，結果以7：15落敗。

（趙子晉攝）

資格賽出線後，陳諾思笑指與世界前16仍有距離，她在今次香港站卻體驗到實質的差距，「今仗開局節奏上跟了她（芭天妮），然後調整後曾經反超前，但她比我調整得更快，這就是我與世界前16的差距，這些細節上影響可以很大，該幾秒失幾劍，差距就被拉開了。」

陳諾思首次在主場出戰世界盃，現場有不少觀眾為她打氣，Daphne笑言沒有太多觀眾比較輕鬆，「氣氛很不錯，我知道我有家人和朋友來打氣，感覺很新鮮，因為他們沒有太多機會看我比賽。」

花劍世界盃香港站｜港隊三女將晉身正賽 張家朗與Greg成集郵目標

（趙子晉攝）

由小組賽直接出線的關渝澄，面對法國劍手Eva Lacheray，多次埋身補劍較為輸蝕，其後更被拉開比分，結果以5：15落敗。生涯首度打入正賽的梁雅蕾，則與波蘭劍手Hanna Lyczbinska爭晉級，雙方比分緊咬，第二節結束稍為落後2分，這名19歲的港將最後一節發力反超前，並以15：10反勝對手，成為女花唯一港將殺入次圈，與加拿大劍手郭子嘉（Jessica Guo）碰頭。

（趙子晉攝）

花劍世界盃香港站｜港隊三將明主場爭冠 蔡俊彥低潮中苦戰過關

花劍世界盃香港站港隊正賽賽程



女子花劍

陳諾思 對 芭天妮（意大利）上午11：00 5號劍道

梁雅蕾 對 Hanna Lyczbinska（波蘭）上午11：40 7號劍道

關渝澄 對 Eva Lacheray（法國）上午11：40 8號劍道



男子花劍

張家朗 對 Choi Minseo（韓國）下午12：20 綠色劍道

李逸朗 對 伊肯（美國）下午12：20 藍色劍道

蔡俊彥 對 陳海翔（美國）下午1：20 6號劍道

