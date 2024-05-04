花劍世界盃香港站｜港隊鬥法國爭入4強　賽果持續更新

花劍世界盃香港站最後一日賽事，香港男子隊正在團體賽火併法國，爭入4強。早前16強賽事，他們以45：18大勝匈牙利。

女隊方兩，她們於16強以23：33不敵中國，轉戰排名賽。



不少劍迷入場支持香港隊。（歐嘉樂攝）

【8強賽事】香港14：15法國，賽事進行中

港隊大勝匈牙利後，於8強面對法國。張家朗打頭陣火併Maxime PAUTY，以5：2先勝。緊接上場的梁千雨，遇上世界冠軍拿霍特（Enzo Lefort），他放開來打險勝5：4，為港隊守住優勢領先10：6。

蔡俊彥於第三場與Julien MERTINE激戰連場，他盡展變速特色， Julien MERTINE的防守還擊卻取得關鍵分數，追平13：13再反先15：14。

來到第四回合，

----------以下為早前賽事-------------

以新組合主場出戰，除了張家朗、蔡俊彥、梁千雨，今站夥拍李逸朗。被列為5號種子的港隊，首圈輪空後對匈牙利，港隊三子首戰神情輕鬆，加上近百名主場觀眾的支持下，每當港隊得分時，亦會傳來一陣歡呼聲。

港隊今仗發揮不俗，張家朗與蔡俊彥兩名主將保持水準外，梁千雨亦沒有手緊，早已拉開比分，當中蔡俊彥全場只失4分，結果港隊以45：18大勝匈牙利，率先晉級8強，將與法國爭晉級。

花劍世界盃香港站｜張家朗主場無緣八強 期待新組合出戰團體賽

梁千雨沒有手緊，今仗有水準發揮。（歐嘉樂攝）

+ 3

由鄭曉為、陳諾思、關渝澄及符妤名組成的港隊女子花劍隊，16強硬撼中國隊，雙方今仗打得謹慎，港隊第3、4局被拉開分差，後段嘗試追分，可惜以23：33力戰而敗，轉戰排名賽。

港隊女子花劍隊。（歐嘉樂攝）