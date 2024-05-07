游泳｜何詩蓓巨型國泰廣告現中環地標　月底戰環地中海賽備戰奧運

國泰早前邀得游泳港將何詩蓓任代言人，周二（7日）再宣布推出虛擬巨型廣告，將何詩蓓的奮鬥時刻投射到中環The Henderson外牆。



國泰與何詩蓓合作的廣告以「Every Move Counts」為主題，以何詩蓓的奮鬥時刻製作成廣告片段，包括划水、舉重訓練、換氣瞬間，並會投射到位於中環美利道、樓高36層的The Henderson外牆。

何詩蓓在社交媒體分享了片段，寫道：「在中環望向The Henderson外牆的話，可能會見到熟悉的臉孔！」她表示非常榮幸，「在泳池內外的每個細微舉動，終可成就不同」。

何詩蓓感謝每個支持她的人，「今夏在我朝目標進發之時，希望這信念也可啟發到大家，努力珍惜每個時刻」，她同時透過國泰的新聞稿道：「希望我和國泰共享的『Every Move Counts』信念可以啟發到每一個看到廣告的香港人，與我們一起向前邁進。」

何詩蓓將在巴黎奧運再次爭奪獎牌。（資料圖片／林靄怡攝）

為準備巴黎奧運，早前第三度奪得「香港傑出女運動員——星中之星」的何詩蓓預計會參加5月25日至6月2日期間舉行的環地中海泳賽，賽事共有3站，分別是5月25至26日的法國魯西隆地區卡內站、28及29日的西班牙巴塞隆拿站及6月1和2日的摩納哥站。何詩蓓去年在3站賽事中，一共奪得7面金牌，3站的100和200米自由泳冠軍都收入囊中。