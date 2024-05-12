C朗神級表現仍錯過聯賽冠軍　尼馬養傷28場隨希拉爾躺贏錦標

沙特阿拉伯職業聯賽，希拉爾以全季31場不敗的姿態提早封王，重金收購的球星尼馬（Neymar）雖然加盟後大部份時間都養傷，仍投入慶祝；而C朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯再一次屈居亞軍，但這位39歲球星的表現毋庸置疑。



沙特聯賽經過31周賽事後，榜首的希拉爾已拋離次席的艾納斯12分，提早3輪鎖定聯賽冠軍，是這支班霸第19次在聯賽封王，繼續擴展這項紀錄。希拉爾陣中最大名氣的，必數去年8月以9000萬歐元由巴黎聖日耳門轉會的巴西球星尼馬，但尼馬一加盟就受傷，養傷4場後終可上陣，之後踢過兩場正選、一場後備，共交出3次助攻。

惟尼馬披起希拉爾戰袍僅僅3場，就前往出戰國際賽，並在對烏拉圭的賽事中十字韌帶重創，一直休戰至今。但他仍常親身觀看希拉爾賽事，今仗也不例外，賽後也走落草地，投入慶祝。

尼馬帶同女兒慶祝希拉爾奪得聯賽冠軍。（Getty Images）

雖然尼馬加盟後只踢過3場，但希拉爾陣中仍有不少名氣稍低、實力仍強的球員，當中包括曾效力英超富咸的前鋒阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic），此子效率相當高，上陣25場便攻入26球，而防線上也有曾效力拿坡里和車路士的中堅高列巴尼（Kalidou Koulibaly），兩人都是希拉爾今季奪冠重心。不過米祖域並未能排在射手榜首席，第一名仍由39歲的C朗拿度佔據。

米祖域是希拉爾今季奪冠的主力之一。（Getty Images）

C朗拿度效力的艾納斯再一次失落聯賽冠軍，不過以他個人而言，數據相當亮麗，他今季上陣28場，不僅已攻入33球，還有10次助攻之多；他在亞冠盃踢過8場也有6個入球和1次助攻，全季在各項賽事上陣41場攻入42球，效率相當高；他加盟兩季不僅甚少受傷，上陣66場已攻入62球。

可惜的是，C朗加盟後兩季，艾納斯都在聯賽屈居亞軍，今季雖然有沙迪奧文尼、拿樸迪等球星加盟，仍在亞冠盃8強止步，C朗加盟後暫時只贏得過阿拉伯球會冠軍盃，想要像尼馬般奪得聯賽冠軍，還要等一等。