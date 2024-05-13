英超︱阿仙奴作客半場1：0領先曼聯　紅魔後備席有6個大冧把小將

阿仙奴想保住英超爭標機會，作客曼聯一仗非勝不可。紅魔鬼傷兵滿營，不止防線殘陣，連隊長般奴費南迪斯、鋒將拉舒福特均因傷缺陣。賽前一看陣容，有點「大屠殺」的味道，但開賽下來，曼聯初段不落下風，直到20分鐘才被杜沙特先開紀錄，紅魔上半場也有不少攻勢，半場僅以0：1落後。



杜沙特為阿仙奴開紀錄。（Getty Images）

曼聯中堅傷兵滿營，上場由老將伊雲斯夥拍防守中場卡斯米路，結果被行軍速度出名快的水晶宮大炒4球，今場在奧脫福面對爭標球隊阿仙奴，無奈再次以這對組合打中堅，加上前場沒有般奴費南迪斯和拉舒福特兩大主力，更不容樂觀。

不過今次主場出戰，曼聯上半場踢來與阿仙奴不落下風，有8次射門，只是沒有一次中框，未為槍手防線帶來致命威脅。曼聯雖踢得不差，但始終防線未能排出最佳陣容，20分鐘阿仙奴一次快攻，近期狀態大勇的夏維斯在右路輕鬆扭過伊雲斯，再送出一記巧妙的地波橫傳，杜沙特高速入楔近門撞射入網，為阿仙奴射成1：0。

卡斯米路要守夏維斯，疲於奔命。（Getty Images）

阿仙奴打開紀錄後，未如之前比賽那樣施展猛力炮轟，進攻保持耐性；曼聯有心想攻，惟攻勢不夠致命，只靠加拿祖在左路獨自奮力開路，未見太大效果。

半場曼聯一球落後，下半場雙方保持類似節奏，阿仙奴不急於進攻，等待良機才出手，曼聯無甚進攻板斧。66分鐘阿仙奴主帥阿迪達率先作出調動，以馬天尼利入替入球功臣杜沙特，屬同位置調動；70分鐘上半場一度須接受軍醫治理的迪亞路查奧爾（Amad Diallo）被換出，由安東尼入替。75分鐘中堅老將伊雲斯退下火線，傷癒的小將甘巴拿入替。

阿仙奴開紀錄，凱倫很失望。（Getty Images）

曼聯主場出戰，球員明顯鬥心不錯，可是一看他們的後備名單，只能嘆句：「有心無力」。

除了後備門將比恩迪亞（Altay Bayindir）以及基斯甸艾歷臣和安東尼，後備席餘下6人全是「大冧把」的青年軍小將——53號的中堅甘巴拿（Willy Kambwala），62號的攻中科臣（Omari Forson）、65號的防中高尼耶（Toby Collyer）、70號的17歲左後衛艾馬斯巴（Harry Amass）、75號的18歲右閘奧根尼耶（Habeeb Ogunneye）、84號的18歲前鋒韋治尼（Ethan Wheatley）。