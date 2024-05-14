英超｜維拉最快今晚鎖定歐聯資格　隊長麥甘尼：我會著上曼城球衣

英超爭四快到塵埃落定之時，阿士東維拉周一晚主場以3：3逼和利物浦排第四名，領先第五位的熱刺5分。若果熱刺未能在周二晚的英超擊敗曼城，維拉就可以提早一輪鎖定前四名的歐聯資格。

維拉隊長約翰麥甘尼賽後表示，他們會在周二穿上曼城球衣，為曼城加油，希望「藍月」擊敗熱刺。維拉教練艾馬利就只想做好自己，主導權在手，踢好最後一輪對水晶宮的比賽。維拉闊別歐聯超過40年，自82/83球季後，就再未在歐洲最頂級的盃賽亮相。



祖漢杜蘭梅開二度，為維拉逼和利物浦3：3。（路透社）

在周一晚的英超賽後，麥甘尼說：「我們之中部分人，一生都未接近過歐聯比賽。」

「人們一直當我們不存在，忽視我們。」麥甘尼說：「明天（周二晚），我們將會穿上曼城的球衣。」

維拉37戰得68分排第四名，熱刺36戰得63分排第五名，若果熱刺周二贏不到曼城，維拉就可以提前鎖定歐聯席位。若果熱刺贏到曼城，熱刺及維拉就要鬥到煞科日；在最後一輪，維拉要作客水晶宮，熱刺就作客錫菲聯。

維拉領隊艾馬利。（路透社）

領隊艾馬利就避談熱刺，他說：「我們只會想自己。我們會準備好周日的比賽，一切主導權皆在我們手上。」

「我們要繼續推前，保持努力，維持穩定。我們整個球季都很穩定，球隊成熟，穩定性一直在我們的心態之中。逐寸逐寸前進，我們做到了。」