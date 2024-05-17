美職早霸王｜國際邁亞密迎戰華盛頓聯隊　繼續「大」酬賓

雖然球王美斯在過去一周沒有進帳，但國際邁亞密仍以3：2反勝CF蒙特利爾，締造五連勝；今周邁亞密將於主場面對華盛頓聯隊，相信會繼續「大」 酬賓。



國際邁亞密上周作客CF蒙特利爾，美斯表現不及前幾場那麼光芒四射，球隊亦一度落後兩球，但巴拉圭中場馬迪亞斯羅渣士（Matías Rojas）卻有出色表現，先以一記漂亮罰球追回一球，及後蘇亞雷斯門前扳平，之後羅渣士又妙傳甘拉馬施治（Benjamin Cremaschi）單刀建功，以3：2反勝主隊，並於東岸續踞榜首。

美斯（右）上周沒有直接間接參與入球，但甘拉馬施治（中）及蘇亞雷斯則各入一球。（路透社）

事實上，邁亞密前線攻力強勁，聯賽13戰入35球，是美職之冠；但其防守卻相當不濟，失掉20球，防守力在東岸排「尾四」，難怪他們雖然取得五連勝，但這5場悉數有失球，而每一場的總入球也超過3球。

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邁亞密今季美職常常喜玩讓賽，近7場聯賽有6場是被對手攻破大門而先落後0：1，而且全都於頭30分鐘內失守。周六他們迎戰今季客場聯賽只曾1敗的華盛頓聯隊，如想扒冷門下注客勝或者贏1：0波膽，宜睇準時間利用派彩快割禾青止賺。



華盛頓聯隊防守也不見得有多好，12場都失了19球；而且他們今季6場作客只取得1勝4和1負，作客戰績一般。要留意的是，邁亞密有蘇亞雷斯射入11球高踞射手榜首，華盛頓亦有另一名曾效力利物浦的神鋒賓迪基（Christian Benteke）在陣，這名33歲老將同樣入了11球，跟蘇亞雷斯看齊。

美斯受傷離場，因美職新例未能趕及主射罰球，馬迪亞斯羅渣士代為操刀一射中鵠。（路透社）

雙方近5次對賽，邁亞密取得2勝2和1負，稍佔上風，而這5場賽事，總入球亦悉數超過2球，因此今仗除可捧邁亞密豪取6連勝外，「入球大」同屬不二之選。