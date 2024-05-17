黃澤林獲法網男單外圍賽資格締歷史　力爭首闖大滿貫鬥拿度｜網球

香港男子網球代表黃澤林（Coleman）再寫下歷史一頁，獲得月底舉行的法國網球公開賽外圍賽資格，是首位港將在男單成年組大滿貫亮相，與中國球手商竣程﹑早前宣布年底退役的添姆等球手爭奪16個正賽圈資格。



黃澤林。（資料圖片／葉詩敏攝）

網球︱黃澤林亮相邁亞密大師賽首圈創歷史 曾3度打破對手發球局

19歲的黃澤林近年屢次為香港網球創下歷史，最近一次在邁亞密大師賽打入首圈。Coleman在ATP最新一期（5月6日）世界排名中，微升3位至第180，再度刷新個人的最高排名。此外，黃澤林憑世界排名獲得月底法網的男單外圍賽資格，成為香港史上首人在成年組大滿貫男單亮相，力爭打入正賽圈。

大滿貫首圈的128個席位中，其中112個由世界排名及外卡奪得，最後16個席位將由128名參加外圍賽的球手決出，當中包括中國球手高竣程﹑添姆（Dominic Thiem）及黃澤林的「老對手」德禾夫（James Duckworth）。

若然Coleman要再創歷史躋身法網的話，他需要在外圍賽取得三連勝，即有機會與「校長」拿度（Rafael Nadal）一同在紅土場獻技，更有可能碰頭，而外圍賽將在下周一（20日）舉行。