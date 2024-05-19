張家朗勝晉8強　16:30鬥科高尼爭入獎牌｜花劍大獎賽上海站

香港隊主場完成花劍世界盃後，已經轉戰大獎賽上海站。一眾港將今天在正賽圈競逐，蔡俊彥和梁千雨分別不敵德國及中國劍手，黃純一被意大利劍手擯出局。

張家朗先在首圈擊敗美國劍手ZHANG Daniel，次圈再勝韓國的河泰圭。16強面對匈牙利的Daniel Dosa，他一度被反先，落後10：11，但最終連取5分勝15：11，8強將對擊敗隊友馬連尼晉級的前「世一」科高尼，賽事下午4時30分舉行。

本文持續更新港隊賽果。



經過外圍賽鏖戰，港隊有蔡俊彥及黃純一出線，與張家朗及梁千雨一起從正賽角逐。張家朗首圈以15：6輕勝美國的ZHANG Daniel，次圈對韓國的河泰圭，再勝15：9，晉級16強，遇上匈牙利的Daniel Dosa。

張家朗開賽後未受考驗，最多領先3分，包括8：5及10：7，但此時Daniel Dosa連取4分，反先11：10。張家朗把握時機換劍稍事調整，在尾局一口氣連取5分，以15：11奠勝。晉級8強後，張家朗的對手是意大利的科高尼，後者於16強以15：8擊敗馬連尼。

劍迷們要留意的是，雖然FIE在官方Youtube有直播連結，但賽事未能透過Youtube直播，需要「移玉步」到微信App觀看。

黃純一。（FIE Facebook）

其他劍手方面，蔡俊彥首圈面對德國劍手 KAHL Alexander，雙方激戰下，蔡以13：15落敗；梁千雨遇上東道主許杰，同樣以13：15告負。黃純一在早上9時於女子組登場，她以10：15不敵意大利的VOLPI Alice。

張家朗。（網上圖片）

蔡俊彥。（網上圖片）

梁千雨。（網上圖片）

花劍大獎賽5月19日賽程：

女子組

上午9:00 黃純一 Vs VOLPI Alice（意大利）

男子組

上午11:30 張家朗 Vs ZHANG Daniel（美國）

上午11:30 蔡俊彥 Vs KAHL Alexander（德國）

上午11:30 梁千雨 Vs 許杰（中國）

