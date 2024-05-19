張家朗勝河泰圭晉16強 15:25鬥匈牙利劍手｜花劍大獎賽上海站
撰文：李思詠
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香港隊主場完成花劍世界盃後，已經轉戰大獎賽上海站。一眾港將今天在正賽圈競逐，蔡俊彥和梁千雨分別不敵德國及中國劍手，黃純一被意大利劍手擯出局。
張家朗先在首圈擊敗美國劍手ZHANG Daniel，次圈再勝韓國的河泰圭，將與匈牙利的Daniel Dosa爭入8強，賽事下午3時25分舉行。
本文持續更新港隊賽果。
經過外圍賽鏖戰，港隊有蔡俊彥及黃純一出線，與張家朗及梁千雨一起從正賽角逐。張家朗首圈以15：6輕勝美國的ZHANG Daniel，次圈對韓國的河泰圭，再勝15：9，晉級16強，將會遇上匈牙利的Daniel Dosa。
劍迷們要留意的是，雖然FIE在官方Youtube有直播連結，但賽事未能透過Youtube直播，需要「移玉步」到微信App觀看。
其他劍手方面，蔡俊彥首圈面對德國劍手 KAHL Alexander，雙方激戰下，蔡以13：15落敗；梁千雨遇上東道主許杰，同樣以13：15告負。黃純一在早上9時於女子組登場，她以10：15不敵意大利的VOLPI Alice。
花劍大獎賽5月19日賽程：
女子組
上午9:00 黃純一 Vs VOLPI Alice（意大利）
男子組
上午11:30 張家朗 Vs ZHANG Daniel（美國）
上午11:30 蔡俊彥 Vs KAHL Alexander（德國）
上午11:30 梁千雨 Vs 許杰（中國）