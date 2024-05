張家朗勝河泰圭晉16強　15:25鬥匈牙利劍手｜花劍大獎賽上海站

香港隊主場完成花劍世界盃後,已經轉戰大獎賽上海站。一眾港將今天在正賽圈競逐,蔡俊彥和梁千雨分別不敵德國及中國劍手,黃純一被意大利劍手擯出局。

張家朗先在首圈擊敗美國劍手ZHANG Daniel,次圈再勝韓國的河泰圭,將與匈牙利的Daniel Dosa爭入8強,賽事下午3時25分舉行。

本文持續更新港隊賽果。



經過外圍賽鏖戰,港隊有蔡俊彥及黃純一出線,與張家朗及梁千雨一起從正賽角逐。張家朗首圈以15:6輕勝美國的ZHANG Daniel,次圈對韓國的河泰圭,再勝15:9,晉級16強,將會遇上匈牙利的Daniel Dosa。

劍迷們要留意的是,雖然FIE在官方Youtube有直播連結,但賽事未能透過Youtube直播,需要「移玉步」到微信App觀看。

黃純一。(FIE Facebook)

其他劍手方面,蔡俊彥首圈面對德國劍手 KAHL Alexander,雙方激戰下,蔡以13:15落敗;梁千雨遇上東道主許杰,同樣以13:15告負。黃純一在早上9時於女子組登場,她以10:15不敵意大利的VOLPI Alice。

張家朗。(網上圖片)

蔡俊彥。(網上圖片)

梁千雨。(網上圖片)

花劍大獎賽5月19日賽程:

女子組

上午9:00 黃純一 Vs VOLPI Alice(意大利)

男子組

上午11:30 張家朗 Vs ZHANG Daniel(美國)

上午11:30 蔡俊彥 Vs KAHL Alexander(德國)

上午11:30 梁千雨 Vs 許杰(中國)