香港隊主場完成花劍世界盃後,已經轉戰大獎賽上海站。一眾港將今天在正賽圈競逐,黃純一成為唯一從外圍賽出線的女劍手,男子組則有張家朗、蔡俊彥及梁千雨亮相。

本文持續更新港隊賽果。



花劍大獎賽5月19日賽程:

女子組

上午9:00 黃純一 Vs VOLPI Alice(意大利)

男子組

上午11:30 張家朗 Vs ZHANG Daniel(美國)

上午11:30 蔡俊彥 Vs KAHL Alexander(德國)

上午11:30 梁千雨 Vs 許杰(中國)



黃純一。(FIE Facebook)